“Demanda contra Acdac genera preocupación en los demás sindicatos”

Luego de que el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), capitán Jaime Hernández, denunciara la intención de Avianca de liquidar su sindicato, la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo (ACAV) se pronuncia.



Para este gremio, que ha trabajado por más de cinco décadas junto a ACDAC, la demanda interpuesta por la aerolínea representa un “duro golpe” para el sector sindical aeronáutico y para todos los empleados del país.



“Lo que se acaba acá no es solamente un sindicato sino también el derecho a la asociación sindical, negociación colectiva y protesta social (huelga), con el que contamos todos los trabajadores del mundo. Además, con esto, ACDAC corre el grave de riesgo de perder los beneficios por los que ha luchado, y que ha conseguido durante muchos años en el sector”, expresa Cristina Cadavid, presidenta de ACAV.



Según la directiva de esta colectividad, el argumento que presentó Avianca para que ACDAC pierda su personería jurídica se basa en una vía de hecho en la que incurrió la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que abiertamente desconoció su propio precedente jurisprudencial, el de las demás altas cortes y sobre todo, el principio de convencionalidad y de constitucionalidad que impone la obligación de tener en cuenta los convenios o tratados internacionales firmados tales como el convenio 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador.



“Para acabar con un sindicato, la aerolínea tiene que desconocer la cláusula primera de convención colectiva que tiene suscrita con ACDAC, en la que admite que esta colectividad es un sindicato de gremio, como en efecto lo es. Además, Avianca acoge una figura jurídica que desconoce la doctrina de los órganos de control de la OIT, que sostiene que el transporte aéreo no es un servicio público esencial”, afirma Cadavid.



Pese a que no existe una sentencia hasta ahora que notifique el fin del sindicato, ACAV señala que la demanda interpuesta por la compañía genera “preocupación general” en los demás sectores sindicales, puesto que de cursar este recurso a favor de la aerolínea, los trabajadores podrían a futuro “sentir miedo” a la hora de reclamar por sus derechos o desarrollar una huelga.



Asimismo, la colectividad asegura que la decisión de Avianca de demandar a ACDAC hace parte de una “cortina de humo” para tapar el escándalo de las chuzadas en el que se ha visto involucrada la aerolínea y en el que, según el sindicato, “la compañía aeronáutica quiere evitar la participación de las víctimas en las investigaciones penales”.



Hasta ahora, la demanda contra ACDAC cursa en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, desde donde se espera se dicte una sentencia en primera instancia en los próximos días.