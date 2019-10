Diarios de campaña: Galán recorre Bogotá y hace política en familia

Vestido con chaqueta roja, jean azul, tenis y con un paquete de volantes en la mano, el candidato Carlos Fernando Galán aparece por la calle 85 con carrera 15. Son las 5 de la tarde de un día entre semana, el cielo está oscuro, hay amenaza de lluvia y el tiempo apremia en esta, la recta final por la campaña a la alcaldía de Bogotá.

Mientras que el equipo que lo acompaña se alista para pegar calcomanías en los vidrios traseros de los carros, la gente lo identifica y comienzan a pitar, a saludarlo, a tomarse fotos y a manifestarle apoyo.



De la licorera ubicada en la esquina de la calle 85 con carrera 15 sale una mujer que lo abraza, lo saluda. A ella se le ve muy emocionada. “A mí me gusta la política y me gusta Galán”. Es María Eugenia Espinosa Díaz, la administradora del establecimiento. Al instante pasa una mujer, al parecer cercana a su familia, se saludan rápido, se abrazan y ella lo felicita por la llegada de Juan Pablo.



Y es que a lo largo de este mes Galán ha vivido una cascada de emociones. El 2 de octubre nació Juan Pablo y tuvo que estar unos días en modo intermitente: con su familia y con la campaña.



Cuenta que su llegada en lo más caliente de la contienda, y con una guerra sucia de por medio, “ha sido un blindaje de energía positiva. Y ahí es cuando uno se da cuenta de lo que es importante en el fondo en la vida y eso me ayuda mucho”.



Al tiempo que celebra el crecimiento en las encuestas, también su hija Julieta, de 6 años, ha despertado toda su atención. De hecho, en un trino en su Twitter, Galán preguntó: “¿Cómo les fue con su primer hijo los primeros días después de haber nacido el segundo? ¿Hubo celos? ¿Qué hacer para que ella sepa que la felicidad de haberme hecho papá me marcó para siempre, que los voy a amar igual!”.



El medio del trancón, el candidato explica que todos los hermanos mayores piden atención cuando llega un nuevo integrante. En esas aparece Paola Vásquez, su asistente personal. Lleva un montón de papeles. Él lee los documentos, firma, luego le explica a una joven que hay que implementar un plan de cultura ciudadana para mejorar la movilidad, y vuelve a entregar volantes. Paola cuenta que en un solo mes asistió a 82 eventos. La campaña es vertiginosa para todos.



“Realmente trabajo con él por convicción, por gusto, por sus valores éticos, morales. Es correcto y como jefe es muy buena persona, y como ser humano es excelente”, dice Paola, que sale corriendo a la sede.



De la multitud sale un seguidor que durante un tiempo estaba esperando la oportunidad para hablar con Galán. Se llama Óscar Daniel Pérez, residente del tradicional barrio Modelo de la localidad de Barrios Unidos. Es vendedor y líder de un frente de seguridad en ese sector. Se saludan de forma efusiva, como si se conocieran. Pero no. Es uno de esos ciudadanos que se cruzan justo por donde la campaña reparte propaganda.



“Me gusta Carlos Fernando porque es independiente, apoya a las personas sin ninguna condición a cambio. Yo quiero que haga de Bogotá una de las mejores ciudades del mundo. Soy vendedor independiente, nací en 1988 y lo que quiero saber es qué va a hacer frente a la seguridad” pregunta.



El candidato explica, muy rápido, que para combatir el delito y la violencia el alcalde de la ciudad debe liderar la seguridad, hablar con las personas, escuchar y entender sus preocupaciones y dar instrucciones para ataca el fenómeno de forma integral.



Le responde que su propuesta es mejorar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y que propone crear una fuerza urbana de despliegue rápido para apoyar a los cuadrantes con mayor demanda y para que ningún territorio quede descubierto. Y si es elegido, dice, va a proponer un cuerpo élite para el transporte público.



Galán sale a ‘atacar’ los semáforos: reparte volantes, pega calcomanías, saluda a los que cruzan la calle. Frena en seco, toma su celular, llama a Carolina Deik, su esposa, pregunta por su hijo, su hija de seis años, sonríe y sigue en la faena: ‘ataca’ el semáforo.



A lo lejos una mujer de cabello corto, con una bolsa plástica en la mano y visible cara de preocupada, pasa la calle. Un carro le pita. Llega al separador, deja las cosas a un lado y se le lanza a darle un abrazo. Se llama Rosa Isney Méndez, tiene 63 años y vive en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.



“Solo quería saludarlo y “pedirle que si llega a ser alcalde que haga un buen gobierno”, explica la mujer no sin ante decir que se identifica con los principios de Luis Carlos Galán, padre del candidato y que fue asesinado hace 30 años.



Galán no se cansa de decirle a su equipo que hay que seguir trabajando con humildad hasta el último minuto. Desde el primer día de recolección de firmas hasta el cierre de campaña, que fue ayer domingo, ha caminado 215 kilómetros, pasó por 295 barrios en diferentes localidades, recorrió 65 kilómetros en bicicleta y contó con el apoyo de 16 equipos en calle que sumaron 216 personas repartiendo las propuestas.



Este domingo recorrió la avenida 68 entre las calles 63 y la 100. Con megáfono en mano, ayudado, entre otros, por su hermano Claudio: les pidió a los seguidores no interrumpir la ciclovía, respetar el peatón, al ciclista, a los conductores, a las mujeres y sus contrincantes. Esta vez no llevaba volantes sino rosas blancas. Es el símbolo que usó en esta última etapa para “invitar a los ciudadanos y a los candidatos a que nos acompañen a reconciliar a Bogotá”.



Galán reclama porque esta campaña “ha sido agresiva, con insultos, con guerra sucia, con mentiras en redes sociales, con ataques y calumnias. Pero nosotros hemos reaccionados llamando a la reconciliación de Bogotá”. Dijo también: “Lo que queremos lograr es que Bogotá empiece a pensar en la gente y no en los políticos, no en los partidos sino en cómo resolvemos los problemas de la ciudad”.



Galán, como los otros contendores, sabe que esta es la etapa decisiva, que llegó la hora de los debates y que tiene que estar concentrado y enfocado en esta contienda electoral de cara a sus contrincantes: Claudia López, de la Alianza Verde; Miguel Uribe Turbay, del movimiento Avancemos, y Hollman Morris, de la Colombia Humana.



“Estamos en recta de la decisión final de lo que va a pasar en Bogotá en los próximos cuatro años. Nosotros ofrecemos superar la pelea política que tanto nos ha afectado, con un gobierno serio, técnico, responsable, dándole continuidad a lo que va bien y corrigiendo donde se necesita”.



Finalmente, Galán dijo que si llega a ser elegido, convocará “a todos, a los que nos acompañan y a los que no nos acompañan” y dijo que su meta es poder superar la pelea política para poder “embarcar a Bogotá en un proyecto de largo plazo y de futuro”.



Esta es la segunda parte de una serie. Mañana espere a Claudia López.



Hugo Parra

Bogotá