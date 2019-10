Diarios de campaña: Una extenuante jornada con Claudia López

Pasar un día de campaña con Claudia López requiere de tanta energía como sea posible. La aspirante a la alcaldía de Bogotá tiene 49 años y le dobla la edad a la mayoría de los voluntarios de su equipo, pero, en las calles, resiste más que todos juntos. Este fin de semana, el último antes de las elecciones del 27 de octubre, decidió apostarle a recorrer la ciudad en bicicleta. El sábado, por ejemplo, el plan fue pedalear desde Teusaquillo hasta Bosa, en un recorrido de cerca de 25 kilómetros.

Un grupo de voluntarios se reúne junto al Movistar Arena. La mayoría son jóvenes que juegan sobre sus bicicletas ataviadas con girasoles.



Llega una enorme camioneta blindada. Todos callan. Salen dos escoltas. Se oyen murmullos. Claudia se baja y se ajusta los guantes de ciclismo. Vuelve la algarabía. La candidata liderará la rodada en esta ocasión. Suenan las cadenas y los timbres de las bicis. Claudia sonríe: “Si algo me pone feliz, es saber que voy a andar en bicicleta. Entre hacer campaña en reuniones, a pie, en la van o en cicla, elegiría siempre pedalear. Me da energía”, confiesa. Luego, baja la bicicleta, revisa la ruta final con sus asesores, se sube y arranca a la cabeza. Ser capaz de seguirla es otra historia.



Claudia se dirige hacia Galerías, transita por los barrios y sale a la calle 45. Luego baja a la NQS y busca la avenida de las Américas, después la 68, la avenida Primero de Mayo y, entonces, toma ruta hacia Bosa. En el camino saluda a peatones y conductores. Cuando pasa, algunos pitan y celebran con ella. Otros mueven el dedo hacia abajo en señal de desaprobación. Ella y su equipo mantienen pulgares arriba. Los jóvenes gritan: “Con Claudia, ¡de una!”, otros conversan sobre lo que viene y unos más flaquean. Solo los semáforos les dan un respiro porque, por cuenta de Claudia, esta carrera se haría de un solo tiro hasta Bosa.



“En Colombia me limita mucho tener escolta, por eso aprovecho cuando puedo pedalear. Durante mi doctorado, en Estados Unidos, fui libre de andar en bici tranquila”, comenta. Y, en efecto, pareciera que en cada salida exprimiera al máximo esas ganas de rodar por la ciudad.



Su jefe de prensa la sigue en la van, va exhausta. Desde las elecciones presidenciales de mayo de 2018, cuando Claudia fue fórmula de Sergio Fajardo, y luego, con la consulta anticorrupción, no ha tenido un respiro. “No sé cómo lo logra. Puede estar pedaleando, repartiendo periódico o hablando con la gente y está pendiente de todo: de cómo va el equipo, de qué estamos haciendo, de qué dicen en las redes”, dice, y vuelve a mirar el celular, por medio del cual coordina debates, entrevistas y solicitudes de periodistas.



Junto a la van avanza la camioneta de escoltas. Ellos tampoco la tienen fácil con Claudia. Cuando hace campaña en calle, recorre las cuadras de arriba a abajo, se lanza a la vía, habla con la gente. Y ellos tienen que dar la talla, por su seguridad.



El sábado, particularmente, la escolta maniobró entre los barrios de Bosa para no perderle el rastro. En ese punto, ya no hay ciclorrutas ni reglas que protejan al ciclista. El grupo se fragmenta debido a buses que cortan el paso y huecos que obligan a desvíos. Claudia se mantiene a la cabeza, pero reconoce que ser ciclista en Bogotá no es fácil.



“En campaña hemos hablado mucho de metro, pero la base de la movilidad es el peatón. El 7 % de los viajes los hacen peatones y el 9 %, los ciclistas. Hay que poner la infraestructura al derecho. Hace 20 años, peatones y ciclistas compartían andén; hoy eso está saliendo mal. Por eso propongo pasar la ciclorruta a la vía con ciclocarril segregado, iluminado y seguro”, explica.



Después de casi tres horas de rodada y un par de breves paradas, Claudia se detiene, finalmente, en el centro comercial Gran Plaza. Allí, la esperan candidatos al Concejo de la Alianza Verde y el Polo. Saluda, ajusta un par de compromisos y luego se dedica a hablar con la gente. En la calle le preguntan por sus propuestas de empleo, por la mejora del SITP y la movilidad, por cómo manejará la corrupción. A todos, Claudia les responde siempre de forma directa y clara, acompañada con un “mi hermano”.



“Yo sé mi hermana. Pero cuando suba, no se olvide de nosotros”, le respondió alguna vez un vecino cuando se repartían periódicos en el sector del Tintal.



Una vez acaba, Claudia busca el punto de almuerzo. Es la primera en entrar a un asadero de barrio. Detrás entran sus asesores, algunos voluntarios y, entonces, aparecen algunos aliados políticos. En la mesa se sientan Rafael Pardo, Juan Fernando Cristo y Luis Ernesto Gómez. Otra silla la aparta Alejandro Palacio, el líder estudiantil detrás de las marchas de 2018. Respira, exhausto. Venía pedaleando en la caravana.



Claudia toma una sopa, conversa rápidamente y se lanza al ruedo otra vez: en la noche tiene un concierto con Dr. Krápula en Kennedy. Y, al día siguiente, en su agenda está prevista una nueva rodada en Engativá y Suba, plantar un árbol en la reserva Thomas van der Hammen junto a María Mercedes Maldonado y, en la noche, hacer el cierre de campaña. En estos días la esperan los últimos debates y reuniones con medios. Vienen los últimos pedalazos en la carrera electoral. Y Claudia asegura que no se quedará atrás.





