Disminuyen muertes y accidentalidad en esta Semana Santa en Colombia

Al menos 65 personas han muerto en lo que va de la Semana Santa en Colombia por accidentes de tránsito, lo que supone una disminución del 44 % con respecto al mismo periodo del año pasado, informaron este jueves fuentes policiales.



Con fecha de corte de este jueves a las seis de la mañana, la Policía de Tránsito detalló en un comunicado que en la Semana Santa de este año se han presentado 601 accidentes de tránsito, 81 menos que en 2018, que han dejado además 740 lesionados. La información agregó que esa cifra de heridos supone una reducción del 7%, pues el año pasado fueron 794 las personas que resultaron lesionadas en los siniestros.



Entre tanto, 6.505 conductores fueron sancionados por infracciones de tránsito como no tener la revisión técnico-mecánica (921), no portar la licencia de conducción (1.393) y adelantar en zona prohibida (341), entre otros. De igual forma, las autoridades han realizado 2.037 pruebas de embriaguez, de las cuales 128 resultaron positivas.



En su boletín, la Policía anuncia que "no se registra cierres totales en las vías nacionales".



El director de Tránsito y Transporte de la Policía, general Carlos Rodríguez, invitó a los conductores a "disfrutar y descansar" y "no estresarse con el afán de llegar a su lugar de destino" porque considera que eso es lo que genera los accidentes.



Asimismo, la entidad señaló que hasta el momento se ha registrado el paso de 5,1 millones de vehículos por los peajes de las carreteras del país.



Por otra parte, el pasado 12 de abril, el director de Migración Colombia, Christian Kruguer Sarmiento, señaló que la entidad espera que sean más de 565.000 personas las que entren y salgan del país durante la Semana Santa.



Las zonas de migración de los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla, así como los Puestos de Control Migratorio terrestres de Rumichaca, fronterizo con Ecuador, y de Villa del Rosario y Paraguachón, limítrofes con Venezuela, serán los que registren un mayor número de visitantes.



Según Migración Colombia, se prevé que el 31% de los viajeros que salgan del país esta semana tengan como destino Estados Unidos, seguido de Panamá, México, España, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Brasil.