Lo que omitió decir Duque sobre la muerte de menores en bombardeo

El presidente de Colombia, Iván Duque, criticó este jueves el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales que los usan como "escudos humanos", en referencia a los ocho niños que murieron en un bombardeo contra disidencias de las Farc, pero no lamentó la matanza ni su ocultamiento al país.



En una ceremonia de ascensos de la Policía en Bogotá, Duque dijo que esa institución "protege a los menores" y "también denuncia el reclutamiento que hacen muchos grupos terroristas para que sean los menores que les sirvan de escudos humanos a las pretensiones de los más vulgares cabecillas".



El jefe de Estado hizo alusión así al caso de los ocho niños que murieron el pasado septiembre en una operación militar en el departamento de Caquetá (sur), hecho que sacó a la luz este martes el senador Roy Barreras en un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien ayer renunció al cargo.



En el bombardeo contra los disidentes de las Farc murieron Ángela Gaitán, de 12 años; José Rojas, de 15; Sandra Vargas y Diana Medina, ambas de 16; Jhon Pinzón, Wílmer Castro y Abimiler Morales, de 17, y una octavo menor de edad cuya identificación no ha sido precisada por la Fiscalía.



En la ceremonia de hoy, que se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, el mandatario elogió al exministro Botero, a pesar de su cuestionable actuación en la matanza de los menores que ha causado honda conmoción en el país.



"Pero que sea esta la ocasión también para rendirle hoy acá un homenaje al exministro de Defensa Guillermo Botero Nieto", de quien dijo que "le ha dejado al país una gran lección de vida", afirmó el presidente. Duque resaltó que pese a tener una "larga trayectoria como empresario", Botero dejó su zona de confort para "servirle a Colombia". "No lo dudó un solo momento y asumió ese cargo con tanta voluntad y con tanto patriotismo que se fue ganando el respeto y el cariño, no solamente de la cúpula militar, sino de los miembros de las instituciones", subrayó el mandatario para destacar la gestión de 15 meses del polémico ministro.



En el acto de hoy Duque estuvo acompañado por el ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro, a quien designó ayer como sustituto de Botero.





EFE