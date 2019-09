La apuesta de dos ‘gurús’ de la educación en marketing digital

Archivo particular

Sin lugar a dudas, el marketing digital es un fenómeno que crece en el mundo de los negocios y con ello, las formas de aprender alrededor de este tema. Por eso, Felipe Ramírez y David Rodríguez, dos reconocidos expertos en la materia, han decidido aliarse para llevar a las compañías los procedimientos y metodologías para el desarrollo de campañas digitales exitosas en el sector empresarial.



Los fundadores de MDA Latam University, la primera universidad en América Latina enfocada en herramientas digitales, y Best Marketing Talent (BMT), la primera escuela oficial de Google en Colombia, crearon un programa que tiene como objetivo especializar a las empresas e industrias en temas de marketing digital de acuerdo a sus necesidades.



“Hicimos varios estudios de mercado sectorizados con datos que nos suministró directamente Google y pudimos observar que cada compañía necesita una estrategia digital de acuerdo a la naturaleza de su organización. Para ello, los emprendedores, empresarios y gerentes requieren una metodología de aprendizaje que les ayude a aterrizar el tema de marketing digital de acuerdo a cada caso”, explica Felipe Ramírez, CEO de Best Marketing Talent (BMT)



Con esta alianza, estos gurús del marketing digital buscan que las empresas tengan un programa de formación y acompañamiento más allá de lo que las agencias tradicionales ofrecen. Además, permitirle a las organizaciones y a quienes la dirigen, adentrarse en un lenguaje que hoy día revoluciona el mundo de los negocios.



“Las transformaciones de la cuarta revolución no deben ser ajenas a nadie. Por eso, le estamos apostando a métodos de enseñanza que han sido exitosas anteriormente en empresas como Fallabella, Mercedes Benz o Ford y en el que las compañías y las personas podrán comprender hacia donde se dirigen las estrategias en la actualidad de acuerdo a cada nicho de mercado”, manifiesta David Rodríguez, CEO de MDA Latam University.



Este programa le permitirá a las empresas reducir los costos en marketing digital en cerca de un 60%. MDA Latam University y BMT han consolidado sus métodos de enseñanza en las principales ciudades de Colombia. Además, han operado en México, Estados Unidos, Argentina, y otros países de la región.