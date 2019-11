El blockchain transforma el mercado de derivados en Colombia

“Estamos transformando el mercado de derivados al usar tecnología blockchain para automatizar el intercambio de garantías con contratos inteligentes que ahorran tiempo, recursos y optimizan la liquidez de las entidades y sus clientes”, dijo Juan Manuel López, CEO de Contrato Marco, la empresa que recientemente utilizó esta tecnología en este mercado.



Los beneficios de la aplicación de esta tecnología son claros y directos, “las entidades financieras ahorrarán en gastos operativos y liberarán el costo de capital que hoy en día está retenido contra un riesgo que no pueden cubrir con garantías por la forma como está organizado el mercado. De hecho, una de las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales fue precisamente favorecer el intercambio de garantías en los mercados de derivados, como condición para dinamizarlo”, señaló López.



La idea tecnológica aplicada al mercado bursátil, se desarrolló bajo el liderazgo de Contrato Marco en un consorcio del que hacen parte: Bancolombia la Fiduciaria de Occidente, Porvenir, Skandia, Colfondos, 2TransFair, Gomez Pinzón Abogados y dos filiales de la Bolsa de Valores de Colombia (Precia y Sophos Solutions).



El intercambio de garantías en las operaciones de derivados puede revolucionar el mercado de derivados.



Hoy en día, según la encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi, que recoge el comportamiento, las percepciones y los principales problemas que afronta el sector empresarial colombiano, su principal preocupación es la volatilidad del dólar. Y la forma de mitigar ese riesgo, es mediante el uso de instrumentos derivados. Pero cuando estas operaciones no pactan garantías, el precio de la cobertura es mayor y es menos frecuente que las entidades lo ofrezcan a sus clientes.



Es allí donde la propuesta de Contrato Marco aporta un valor al automatizar ese intercambio de garantías y realizarlo en tiempo real, no en horas como ocurre actualmente.



Adicionalmente, resulta ser una fuente crucial de ahorro en el costo de capital para las entidades financieras, en momentos en que la regulación prudencial incrementa el monto exigido para operar. Una de las promesas de la nueva economía es que blockchain va a transformar la forma como las entidades financieras hacen negocios. Las bolsas de valores más grandes del mundo y los bancos globales han venido desarrollando pruebas sobre la forma como blockchain va a impactar sus modelos de negocio actuales.



