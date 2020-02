El coronavirus, con efecto en el Mobile World Congress

Hasta el momento Ericsson, HP y LG Electronics no asistirán al Mobile World Congress 2020, uno de los más importantes eventos del sector de tecnología, que inicia el próximo 24 de febrero en Barcelona y se extenderá hasta el 27 de febrero.



En medio del efecto global del coronavirus de Wuhan, que ha dejado ya cientos de fallecidos y supera los 32.000 infectados en China, las compañías han tomado decisiones para no poner en riesgo la seguridad y la salud de trabajadores, socios y clientes.



(Vea en el mapa la propagación del Coronavirus por el mundo).

“Después de una extensa evaluación interna de los riesgos, Ericsson ha decidido tomar más medidas de precaución retirándose del MWC Barcelona. Es muy desafortunado, pero creemos firmemente que la decisión comercial más responsable es retirar nuestra participación del evento de este año”, explicó en un comunicado Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de la marca sueca.



La entidad organizadora, GSMA, anunció medidas adicionales en la prevención de la enfermedad como el cambio frecuente de los micrófonos, y el abstenerse de dar la mano.



Por su parte, LG anuncio que usará otros actos para anunciar sus nuevos equipos móviles en lugar de participar en la cita.



“Esta decisión elimina el riesgo para nuestros empleados en sus viajes internacionales. Agradecemos al publico y a los usuarios su comprensión durante estos tiempos difíciles y desafiantes”, señaló la marca surcoreana.



(Empresas de EE.UU. en China pronostican caída por el coronavirus).



De otro lado, firmas chinas como Huawei han confirmado su asistencia al evento, mientras que su compatriota ZTE han preferido plantear una participación limitada.



“La conferencia de prensa de dispositivos ZTE programada para el 25 de febrero, que es solo una de las múltiples actividades planificadas, ha sido cancelada. Sin embargo, sí mostraremos una amplia variedad de nuevos dispositivos 5G en el stand de ZTE durante el MWC 2020, según lo previsto”, aseguró el fabricante en un comunicado.



Al mismo modo agregó que “se asegurará de que todos los empleados de China continental, incluidos los que no son chinos, no presenten síntomas dos semanas antes de la salida y llegada al MWC. Además, todos los trabajadores deben someterse a un autoaislamiento de dos semanas para garantizar la salud y la seguridad de todo nuestro personal”, apuntó la empresa.



Por su parte, HP no aparece en la lista de participantes en la que sí se destacan otros gigantes del mercado como Samsung, Google, Vodafone, Orange, Oppo, Intel y Lenovo, quienes han confirmado su asistencia a la cita en la que el 5G será protagonista.



NVIDIA TAMPOCO IRÁ



La tecnológica estadounidense Nvidia anunció este sábado que se suma a Ericsson y LG y no acudirá al Mobile World Congress (MWC) que se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona (noreste de España), debido a la alerta sanitaria mundial por el coronavirus.



(Fuerte rebaja en previsión de crecimiento de China por el coronavirus).



"Dados los riesgos para la salud pública en torno al coronavirus, nuestra principal preocupación es garantizar la seguridad de nuestros colegas, socios y clientes", afirma en un comunicado la multinacional, que asegura haber avisado ya a GSMA, la asociación organizadora del Mobile, de su decisión de no participar. La firma asegura que el MWC Barcelona es uno de los congresos tecnológicos más importantes del mundo y que en los últimos meses ha estado trabajando para presentar allí su trabajo en ámbitos como el 5G o la inteligencia artificial. No obstante, considera que no asistir a este 2020 es "la decisión correcta".