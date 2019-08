El Festival “Cassette” llega con los íconos del pop en español

Este 24 de agosto se llevará a cabo en Bogotá el Festival Cassette, un evento que busca unir a todas las personas que vivieron y disfrutaron los mejores ritmos de los años 70, 80 y 90 o que disfrutan de la música de esa época.





El concierto será en el Centro de Eventos Autopista Norte y en el lugar se presentarán, entre otros artistas, las Flans, Miguel Mateos, Boney M y Poligamia.



Ademas de la experiencia Cassette, los asistentes podrán acceder a "LA DISCO OFICIAL”

la cual es posible gracias a Full 80’s, el reconocido lugar que por excelencia ha mantenido vivo el espíritu del pop, funky y disco; creando un verdadero ambiente ochentero dentro del festival con Karaoke, coreografías, picadas y cocteles psicodélicos disponibles durante todo el festival, la fiesta oficial de CASSETTE estará abierta para los asistentes de principio a fin.



La preventa exclusiva Experiencia Cassette con el código CASSETTEADULTO, estára disponible desde este viernes 2 de agosto a las 9:00 a.m. hasta el día lunes 5 de agosto a las 9:00 a.m.



La experiencia Cassette, incluye:



• Acceso al VIP Lounge by Buchanans: zona especial en los escenarios y acceso a zona exclusiva de descanso.

• Cocteles de bienvenida

• 2 tiquetes para trayecto ida y regreso en Tren o DiDi.

• Pieza exclusiva de recuerdo de Cassette Festival.



Venta abierta a público desde el 5 de agosto 9:00 a m, Valor: $320.000