El reloj de 4.200 millones de pesos que se robaron en España

Archivo Particular

Mientras la policía española busca al ladrón que supuestamente le robó a un turista azerí un reloj Richard Mille de 1,3 millones de dólares en Ibiza, los compatriotas del turista se preguntan quien es la víctima. El dueño del reloj 50-03 McLaren F1 caminaba junto al mar en Ibiza alrededor de las 4:30 pm del 19 de junio, cuando de pronto el ladrón lo empujó y se lo robó, según el periódico español Diario de Ibiza.



La víctima denunció el robo a la policía en la isla mediterránea. Luego una foto de un reporte de la policía española circuló en las redes sociales, en el cual se identifica a la víctima como Rashad Abdullayev, ciudadano azerí de 25 años.



El informe, cuya autenticidad confirmó una persona con conocimiento del asunto, incluye el pasaporte de Abdullayev y datos de contacto, ademas de los nombres de su madre y dos amigos que estaban con él en Ibiza.



Partidos de oposición y activistas de derechos humanos azeríes han señalado que la víctima es hijo de Rovnag Abdullayev, presidente de State Oil Company of Azerbaijan Republic desde 2005 y miembro del Parlamento. Abdullayev, de 54 años, tiene un hijo con el mismo nombre y año de nacimiento, según su biografía.



Ni Abdullayev ni Socar, como se conoce a la compañía, han comentado públicamente sobre las afirmaciones. El Rashad Abdullayev que aparece en el informe policial no respondió las llamadas al teléfono móvil que dio. Laura Hughes, directora de comunicaciones de Richard Mille, dijo que la compañía no desea comentar sobre el robo.