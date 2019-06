En 2018 se incrementó el hurto de vehículos

El 2018 fue un pésimo año en cifras de hurtos de vehículos. Así lo demuestra el informe consolidado de la Asociación del Sector Automotor y sus partes, Asopartes, con base en cifras del Ministerio de Defensa que este diario conoció.



Según este reporte, durante el año anterior 40.966 vehículos –entre autos, camiones y motocicletas– fueron robados en el país, un aumento del 29 por ciento con respecto al 2017, cuando se reportaron 31.325 hurtos, cifra que a su vez había descendido significativamente con respecto a años anteriores.

De ese gran total de hurtos, las motocicletas son las más atacadas con un 77,5 por ciento, es decir 31.751 unidades, frente a los 9.215 restantes, cifra compuesta por automóviles, camionetas y camiones.



El delito por robo de vehículos no es excarcelable y tiene una pena entre 6 y 10 años, pero esto difícilmente se cumple a pesar de los esfuerzos que realiza la Policía Nacional en unión con la Fiscalía y los mandatarios locales, en su tarea para desmantelar las bandas criminales dedicadas al hurto de vehículos.



(Lea: La fortuna que mueve la mafia de lo robado en Colombia)



Para Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes, “el problema radica en que los jueces de la República y el sistema judicial no actúan de manera correcta, aplican penas cortas o dejan libres a los delincuentes pocos días después de su captura, aduciendo cualquier error en el procedimiento de captura […] hoy no hay presos por este delito”.



Para Zuloaga, “esa actitud de los jueces de garantías desalienta a las autoridades locales a seguir realizando operativos que busquen frenar de alguna manera este flagelo”.



Además, detrás del robo de vehículos en el país existe toda una empresa ilícita que se lucra con la comercialización de las autopartes robadas en el mercado negro, en el cual se mueven al año más de 685 millones de pesos.



Siguiendo con el informe, por departamentos Antioquia tuvo el mayor número de reportes de hurto con 8.923 unidades, seguido por Cundinamarca con 8.557 y Valle del Cauca que acumuló 5.543 vehículos. En cuanto a ciudades Bogotá tiene la cifra más alta con 7.592 unidades, seguida por Medellín con 5.728 y Cali con 4.036 automotores.



(Lea: Aumentó el robo de vehículos en el país)



Para el caso concreto de Bogotá, según un informe de la Secretaría Distrital de Seguridad los hurtos de vehículos y motocicletas ocurren principalmente en horas de la noche y de la madrugada, siendo de lunes a jueves los días preferidos por los delincuentes.



Según información de las autoridades nacionales, el 75 por ciento de los robos de automotores son para el desguace, mientras que el resto es para la venta del vehículo en zonas apartadas de la geografía nacional o para ser utilizados en casos de extorsión a sus propietarios, especialmente en motocicletas.



Los carros de gamas baja y media –que representan el 80 por ciento de los robos– son usados para el desguace y la venta de repuestos de segunda, mientras que los modelos de gama alta (20 por ciento restante) son sometidos a un proceso de cambio de documentación para venderlos principalmente en la costa, zonas de frontera y en el eje cafetero.



Cabe anotar, además, que el robo de vehículos en muchos casos causa un detrimento patrimonial a sus propietarios, debido a que los no asegurados asumen la pérdida total y en el caso de los asegurados solo reciben el valor comercial que estime la aseguradora y no siempre lo que dice la póliza.



Del total del parque automotor de vehículos con Soat vigente, es decir los que en teoría están activos, tan solo el 30 por ciento tiene un seguro que los ampare contra robo, mientras que en el caso de las motocicletas las pólizas de seguros solo cubren el siete por ciento.



MODALIDADES DE ROBO



Según las autoridades, siete de cada diez de los hurtos de automóviles se hacen mediante la modalidad de ‘jalado’, debido en gran parte a la imprudencia de los propietarios al dejar su vehículo abandonado en las calles.



La segunda más común es el atraco –dos de cada 10–. Las autoridades destacan que en esta modalidad de delito el uso de la escopolamina es la herramienta preferida por las bandas delincuenciales.



Una nueva modalidad es la que sujetos en moto toman fotos del vehículo de la víctima y con una varilla de cobre que insertan en la llanta lo pinchan. Cuadras más adelante otros sujetos, también en moto, abordan a los conductores y les advierten que están pinchados para hacerlos detener con la excusa de ayudarlos. Luego los roban. Las autoridades también advierten sobre bandas que están al acecho de los vehículos usados que se encuentran a la venta. Los delincuentes se hacen pasar por posibles compradores y después de ganarse la confianza del propietario, le solicitan una prueba de manejo para luego despojarlo del automotor.



Lanzar objetos, líquidos, tierra o cualquier elemento al parabrisas que le pueda reducir la visibilidad, colocar objetos en la vía como troncos, obligando así al conductor a que se detenga y baje de este, es otra de las formas como actúan los delincuentes.



Otra modalidad es cuando se finge un accidente o varada, bloqueando la vía, o montando un falso retén de la policía para hacer bajar al propietario del vehículo. Así mismo se tiene referencia de casos en que los ladrones seleccionan un vehículo del parqueadero en algún lugar público (restaurante, almacén, etc.), informan que se encuentra mal estacionado y cuando llega el propietario al auto, es atracado.



CONTRABANDO SIGUE IMPARABLE



Según ponderaciones de Asopartes, el contrabando de repuestos en el país mueve al año 2.850 millones de dólares. Si bien los controles que ejerce la Fiscalía en coordinación con la Policía Aduanera, Dijin y Dian, han arrojado resultados positivos, nuevamente el sistema de justicia, encargado de judicializar a los delincuentes, falla. Así lo manifiesta Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes: “Es necesario y así se lo hemos manifestado como gremio a las autoridades competentes que dichos controles y operativos se realicen con mayor frecuencia y que la justicia actúe severamente”, puntualiza.



Cabe destacar que cuando se habla de contrabando no significa que sean productos de mala calidad. Hay contrabando de productos buenos, regulares y malos. En los operativos realizados se han encontrado autopartes de altísima calidad y de marcas reconocidas que ingresan al país de manera irregular mediante la figura de contrabando técnico.



También está el problema del contrabando de autopartes robadas. Según Zuluaga, “hay en el país un crecimiento desmedido de autopartes robadas provenientes de Venezuela. El año pasado llegaron más de 17 mil vehículos deshuesados por la frontera”.



MEDIDAS 'ANTI ROBO'



* Estacione su vehículo en parqueaderos legales y no en la calle.



* Si personas desconocidas le informan que hay algún daño en el carro, continúe el trayecto y revise el carro en un sitio seguro.



* Instale un geo localizador en el vehículo para que este sea rastreadoen caso de hurto.



* Realice la marcación de todas las partes comerciales del vehículo porque esto ayuda a disminuir la comercialización de esos elementos de fácil reventa.



* Evite dejar las llaves del carro en los parqueaderos.



* Circule con los seguros puestos.



* Evite subir personas desconocidas a su carro.



* Si ve personas sospechosas rondando su vehículo comuníquese con 123 o al cuadrante.



REDACCIÓN VEHÍCULOS