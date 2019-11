En Soacha decretan toque de queda y ley seca 

Toque de queda, ley seca y alerta amarilla en hospitales son algunas de las medidas que acaba de decretar el Alcalde de Soacha como respuesta a las alteraciones del orden públicos que se han vivido en las últimas horas. "Hago un llamado a la cordura y la sensatez. Hay que entender que en este momento hay que tomar medidas", manifestó el mandatario municipal.



La ley seca comenzó a regir desde las 12 del mediodía de este viernes y se extenderá hasta las seis de la tarde del sábado 23 de noviembre. Quienes incumplan esta norma podrán ser multados hasta por dos salarios mínimos.



Por otra parte, el toque de queda aplicará para menores de edad desde las 9 p.m de este viernes hasta las 6a.m. del sábado . Es decir que niños, niñas y adolescentes no podrán salir a las calles sin la compañía de sus padres en ese lapso.



Adicionalmente, se prohibirá el transporte de parrillero hombre "en motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos" desde el mediodía de este viernes y hasta las 5 a.m. del sábado 23.



A todo esto se suma la declaración de alerta amarilla en el hospital Mario Gaitán Yanguas y en el hospital Cardio - Vascular del Niño para facilitar la atención de cualquier evento entre este viernes y las 6 a.m. del sábado.



Esta mañana hubo interrupción en el servicio de TransMilenio desde Soacha y la movilidad desde y hacia Bogotá quedó comprometida. Adicionalmente, hubo varios focos de protestas.



Para mantener el orden y la seguridad, se reforzó el pie de fuerza de 190 agentes de Policía en Soacha con 100 uniformados adicionales que vienen desde Boyacá.



Los puntos de atención estratégicos serán las "sedes administrativas, judiciales, estaciones de servicio, zonas industriales, comerciales, bancarias y Autopista Sur, parque principal, carrera 7 y 15, San Mateo, León XIII, Compartir, Ciudad Verde y todo lugar que sea objeto de taponamiento, bloqueos o protestas con el fin de garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía", según confirmó la Alcaldía.



