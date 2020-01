En un momento de duelo, qué decir a quienes enfrentan una pérdida

Muchas veces, ante la angustia de ver a un amigo o a un familiar sufrir por la pérdida de un ser querido, las palabras de aliento simplemente no fluyen, se quedan cortas o, en el peor de los casos, aunque bien intencionadas, terminan pasando por encima del duelo del otro, agravando su dolor.



Es una situación en la que, a decir verdad, nadie quiere estar, pero que, a juicio de psiquiatras consultados, puede marcar el curso del duelo, una etapa que la mayoría de las personas atraviesan alguna vez en la vida, ya sea por una muerte o una pérdida.

El duelo, según Rodrigo Córdoba, director del programa de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, se compone de cuatro fases y por eso antes de hablar sobre qué decir o qué no es necesario entender cada una de ellas, porque es justamente ese conocimiento el que abre la puerta a un buen proceder en un momento crítico.



En ese sentido, Henry García, médico psiquiatra, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, explica que las cuatro etapas que caracterizan este proceso son el choque o la negación, en primer lugar. Allí, los afectados suelen soltar frases como “esto no es cierto” o “no creo que esto haya pasado”.



La segunda es la ira o la reacción, que viene acompañada de molestia contra todo el mundo y expresiones como “por qué a mí” y “por qué me pasó esto, yo no lo merecía”.



Luego viene la negociación, en la que la persona que sufrió la pérdida trata de buscar apoyo y de comenzar a salir de la situación con todo tipo de estrategias.



Después aparece una etapa caracterizada por la depresión o la tristeza, un momento en el que, como indica García, el afectado se da cuenta de que todo lo que está pasando es real y suele aislarse o quiere estar sola.



Hay una quinta fase, que es la de aceptación, pero de acuerdo con el psiquiatra García no todos logran alcanzarla.



Todo esto se desarrolla por periodos variables, valga decir, que normalmente pueden tomar un año en total, pero son los primeros meses los más críticos, remata García.



Danelia Cardona, miembro del Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra, es clara en decir que estas etapas no son ordenadas ni cronológicas. “Así, alguien puede parecer que va superando la pérdida y de un momento a otro recae en actitudes que desconciertan. Eso debemos entenderlo para no esperar que el duelo se haga ordenada y linealmente”, afirma.



“Muchas veces los duelos nos cuestan y se demoran porque parte del problema es que no hemos podido desprendernos de esa persona por culpa, por apegos o asuntos no resueltos. Es por esto que el proceso para acompañar a una persona en su duelo es delicado y toma tiempo”, agrega.



Cardona insiste en que acompañar requiere de escucha y comprensión, y que es una causa que tiene sus tiempos, sus ritmos y sus maneras. “Muchas veces el silencio puede ser el mejor consejero”, concluye.





AHORA SÍ, QUÉ NO DECIR

​

El profesor Geert Smid es un psiquiatra especializado en duelo. Él trabaja en el ARQ National Psychotrauma Centre, de Holanda, un reputado instituto en el que, por ejemplo, se atendieron psicosocialmente a los familiares de las 192 víctimas holandesas del vuelo MH17, que llevaba a 298 personas cuando fue derribado por un misil en el 2014.



Smid, consultado por EL TIEMPO, puntualizó algunas frases que definitivamente no se le pueden decir a alguien que ha sufrido una pérdida o está en medio de un evento traumático.



“¿Todavía te preocupa eso?”



Una frase de este tipo irrespeta el proceso interno de la persona afectada e ignora que el duelo se trata de sentimientos.



“La vida continúa”



Decir eso no va a quitarle el dolor a la persona, porque finalmente ese sentimiento de tristeza va a estar ahí, en lo profundo, se quiera o no.



“Sácatelo de la cabeza”, “ya olvídalo”



Sugerir sacar de la cabeza a una persona que se ha ido es olvidar que ese ser hizo parte de la vida del otro. De nuevo, el dolor interno y el proceso para superarlo son valiosos.



“¿Por qué sigue enfrascado en eso?”



No es que la persona afectada esté en una situación de tristeza por gusto, sino que simplemente no puede salir de ella. Cuando la depresión se extiende a más de seis meses o los síntomas de la misma están siendo muy agudos es urgente consultar a un especialista.



“No deberías sentirte así”



Suelen decirse ese tipo de frases porque en medio de la angustia tratamos de apoyar al otro, pero con ella se descalifica el dolor que la persona está sintiendo.



Y ENTONCES, ¿QUÉ DECIR?



El psiquiatra Rodrigo Córdoba recalca que antes de hablar hay que tratar de entender la fase del duelo en que se encuentra la persona afectada. Cuando está en el estadio de la negación hay que ser compasivo y empático y hablar con la realidad de las cosas, con lo que está pasando en el ya, en el ahora, manifiesta.



En el estadio de la rabia, continúa el psiquiatra, lo más importante es ser neutral y ecuánime y no tomar partido. “Priman la prudencia, el equilibrio y hasta el silencio”, asegura Córdoba.



En el momento de la depresión o la tristeza lo más importante es no empujarla a salir de ella a la fuerza, sino sugerirle tranquilidad y tiempo, para que esa fase del duelo pase pronto.



Y en la negociación hay que favorecer los procesos de apoyo haciendo ver el vaso medio lleno y lanzando afirmaciones positivas, remata el especialista.



UNIDAD DE SALUD