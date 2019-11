Así avanzan las marchas en el resto del país

La muerte de Dilan Cruz, quien recibió en su cabeza el impacto de un artefacto durante las marchas del pasado sábado en Bogota, le dio un nuevo impulso a las movilizaciones en el país, que este martes completan el sexto día.



Hasta el momento, se han confirmado las siguientes actividades.



1. 12:00 Cacerolazo a nivel nacional

2. 18:00 'Velatón'



A esta hora, se desarrollan manifestaciones en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali.



11:10 a.m. movilización en Cartagena



A esta hora estudiantes de la universidad e Cartagena se toman la calle de la Universidad como protesta por la muerte del joven Dilan en Bogotá.



11:00 a.m. Plantón en la Murillo con circunvalar en Barranquilla



Manifestantes se concentran en este punto de la ciudad para rendir homenaje a Dilan Cruz.



9:04 a.m. Empieza la marcha en Cali



En Cali, decenas de manifestantes se concentran a esta hora en la calle 13 con carrera 100, en inmediaciones de la universidad del Valle. Protestan por la muerte del joven Dilan Cruz y piden que se haga justicia. Se espera que las marchas continúen hoy a lo largo y ancho de la ciudad.



9:28 a.m. Empieza la manifestación en Barranquilla

​

En este momento, en Barranquilla se inician las marchas en homenaje a Dilan Cruz. Los manifestantes, que son estudiantes de la UniAutónoma y el Sena, bloquean la calle 30, al sur de la arenosa, casi llegando a Soledad (Atlántico).