Miembros de Farc marchan pacíficamente en Medellín

Tras volver a la normalidad el servicio del Metro de Medellín, las marchas en esta ciudad avanzan en calma y pacíficamente. Sobre las 10:50 de la mañana, los manifestantes se unieron en un solo grupo y avanzan sin contratiempos.



(En vivo: siga el paro nacional de este jueves minuto a minuto).



El líder de la Farc, Rodrigo Londoño 'Timochenko', se unió a las marchas en esa la capital de Antioquia.



Vea cómo transcurre la jornada, minuto a minuto.

Llegan las barras bravas de Nacional y Medellín (12:05 p.m.)



Las barras bravas de Santa fe se unen a la marcha estudiantil a la altura de la estación Quinta Paredes. Mientras tanto, en Medellín, la afición Los del Sur, de Atlético Nacional, también se unió a las manifestaciones de la avenida Oriental.



Manifestantes en Medellín se unen en un solo grupo (10:50 a.m.)



Luego de la llegada de todos los gremios, estudiantes y barras al parque de las Luces en Medellín, el grupo se unificó en una sola marcha, la cual se dirigirá hacia la calle San Juan para tomar la avenida Oriental.

#Paro21DeNoviembre | Estudiantes marchan en #Medellín → La movilización en la ciudad está programada para que tenga una continuidad de doce horas. Vía @ColombiaET pic.twitter.com/PeA7eIVlus — Portafolio (@Portafolioco) November 21, 2019

Se normaliza la situación en el Metro de Medellín (10:10 a.m.)



Se normaliza el servicio en la Alpujarra. En estos momentos, toda la línea A y línea B del Metro opera normalmente.



"Estos cierres se hacen de forma temporal y solo preventivamente. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema en la operación salvo estos cierres preventivos", señaló el Metro. Sí se mantiene sin servicio la estación San Antonio Tranvía, es decir, los vehículos tranviarios hacen el recorrido San José-Oriente y Oriente-San José.



Inician las marchas pacíficas (8:00 a.m.)



Estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Nacional se concentran para salir hacia el punto de encuentro en Punto Cero. Con banderas, pancartas, arengas y cantos empezaron la manifestación.



Cierran tramo de la línea 1 del metroplus (8:40 a.m.)



El sistema Metro de Medellín informó que debido a las manifestaciones se decidió suspender la operación en un tramo de la línea 1 del Metroplús. De esta manera, solo operará entre las estaciones UdeM - Industriales, Hospital - Aranjuez.