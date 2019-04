Música y cócteles, la nueva apuesta de entretenimiento del Hotel W

Música y cócteles es la nueva apuesta de entretenimiento que presentó el Hotel W Bogotá para el mes de abril y con el cual busca conquistar a los visitantes amantes de la música.



Se trata de ‘For the love of vinyl’ una serie de eventos que celebran la música en vinilo, creada para todas las personas que disfrutan de la música en este formato.

De acuerdo con la cadena, en cada sesión los visitantes descubrirán diferentes álbumes icónicos que han marcado al mundo musical, acompañados de la mejor coctelería y el ambiente en el lounge del hotel.



“En la primera edición llevada a cabo el pasado mes, 'Off The Wall' de Michael Jackson fue el álbum con el que inició ‘For The Love of Vinyl’”, aseguró la cadena.



Los fanáticos que quieran asistir a la próxima edición que se realizará este jueves 11 de abril de 5:30 p.m. a 10:00 p.m. y cuya entrada es gratuita, se encontrarán con el álbum 'Definitely Maybe', de la reconocida banda de rock británico Oasis.



Esta banda ha sido considerada como una de las más importantes e influyentes en la historia musical del Reino Unido. Fue conformada en 1991 en Manchester (Inglaterra) y ‘Definitely Maybe’ fue el primer álbum publicado por Oasis y fue lanzado en 1994, vendiendo más de 15 millones de copias alrededor del mundo.



El evento también contará con el acompañamiento de la emisora de rock colombiana, Radioacktiva, a través de la cual se realizará la transmisión en vivo del evento.