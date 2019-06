Trece planes gratuitos que puede hacer en Bogotá

Empezaron las vacaciones y, aunque muchos prefieren salir de viaje a algún destino nacional o internacional, otros optan por disfrutar de las actividades que la ciudad donde viven ofrece para esta temporada.



Tal es el caso de Bogotá que tiene preparada una amplia y variada programación dirigida a toda la familia, que se podrá disfrutar en todas las localidades de la ciudad.



(Lea: Colombianos no dejan de trabajar en sus vacaciones)

“Tendremos una agenda con obras de teatro, conciertos, exposiciones, talleres, conversatorios, jornadas de cine, recreovías, en nuevos equipamientos culturales que han sido pensados para el disfrute de todas las personas que estén en la ciudad”, afirmó Yenny Suárez, secretaria (e) de cultura.



Lo mejor de esta oferta de actividades culturales y recreo deportivas que tiene preparada la administración distrital para la temporada de vacaciones es que muchas de ellas son gratuitas.



(Lea: Emprendimientos criollos para buscar dónde pasar la Semana Santa)



Portafolio.co preparó este listado de actividades sin costo que podrán disfrutar tanto habitantes como turistas en la ciudad:

9

Piscinas: en parques públicos de la ciudad, tendrán el siguiente cronograma de actividades durante el periodo vacacional de mitad de año, con cursos y práctica libre, en los siguientes escenarios.



- Autopista Sur. De martes a domingo, 7 a.m a 5 p.m. No atiende los lunes.

- Patio Bonito. Piscina en mantenimiento desde el 7 de abril y por espacio de 45 días aproximadamente. De martes a domingo, 7 a.m a 5 p.m. No atiende los lunes.

- Sauzalito. De martes a domingo, 7 a.m a 5 p.m. No atiende los lunes.

- Virrey sur. De martes a domingo, 7 a.m a 5 p.m. No atiende los lunes.

- Complejo Acuático. De martes a domingo, 6 a.m a 7 p.m. No atiende los lunes.



* Información de franjas, directamente en cada escenario.