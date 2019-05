Planes para disfrutar de Madrid este fin de semana

El mundo tiene puestos los ojos en Madrid debido a que este fin de semana, la capital española, será la sede de la final de la Champions League, la competición de fútbol con más seguidores después del mundial.



Este encuentro, entre el Tottenham y el Liverpool, ha generado la llegada de cientos de turistas que, además de disfrutar del partido, buscarán alternativas turísticas para conocer esta ciudad.

Por ello, si usted es uno de los ciudadanos que irá este fin de semana a Madrid, aquí le contamos algunos de los planes que puede realizar:



TOUR POR LOS ESTADIOS



Madrid es una de las capitales mundiales de fútbol. Todos los meses decenas de miles de turistas visitan la ciudad con la excusa de acudir a alguno del alrededor de 100 partidos de fútbol que tienen lugar entre la Liga, La Copa del Rey y las competiciones europeas.



Eso explica que no sea casualidad que la segunda atracción más visitada de la capital española sea, tras el Museo del Prado, el Estadio Santiago Bernabeu.



Y es que para quienes no tengan la suerte de conseguir unos boletos para algún partido de los merengues, siempre es posible realizar el Tour por el Santiago Bernabeu. El estadio abre a los visitantes de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos y festivos de 10:30 a 18:30 horas. En días de partido, hasta 5 horas antes del inicio, sin acceso a los vestuarios.



El paseo por el campo incluye una panorámica del estadio, acceso al terreno de juego, el palco presidencial, los vestuarios, los banquillos, la zona técnica, la sala de prensa, la tienda y diversas salas específicas del museo, como la Sala del Mejor Club de la Historia. El precio es de 25 euros y es conveniente reservar las entradas por anticipado.



Otro tour que puede realizar es al estadio Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, que albergará la final de la Champion League de este año. Aquí se ofrecen tours guiados de 11:00 a 20:00 horas los sábados, y de 11:00 a 19:00 horas domingos y festivos con horarios especiales los días de partido. De lunes a jueves la visita es guiada a las 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas y los viernes a las 12:00 y a las 13:00 horas. El precio de la entrada es de 18 euros.



LOS LUGARES MÁS FOTOGRAFIADOS



Una de las más populares ofertas de tours es el free tour de Madrid ofrecido por Civitatis Con este, además de recorrer los puntos más emblemáticos y fotografiados de la ciudad como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente, el Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Ópera o la Gran Vía, los participantes mayores de edad recibirán una pulsera, para conocer la noche madrileña, que da acceso gratuito a 4 bares de fiesta del centro de Madrid (Commo, Enbabia, Planet, Nomad) con derechos a un chupito y coctel en cada uno de ellos.



También pueden optar por un tour más especializado y aquí la lista es más extensa. Tour nocturno, Tour de los fantasmas de la Villa, el tour de la Inquisición, el de la Guerra Civil, el de los Borbones, Tour por el barrio de Lavapiés, nombrado el más cool del mundo, etc. La mayor parte de ellos tiene precios entre los 7 y los 20 euros.



CULTURA Y GASTRONOMÍA NOCTURA



Una de las señas de identidad de la capital española es su vida callejera y nocturna, en la que se mezcla gastronomía, espectáculos y cultura. Prácticamente todos los días hay opciones para combinar, en un mismo local, degustaciones de los platos españoles con la música y el arte español. Aunque las opciones son muy amplias, el espectáculo de Flamenco en El Corral de la Morería, por el que pasan jefes de estado y famosos de todo tipo, hasta la cena con Zarzuela en el Rincon Rodriguez son experiencia que solo se pueden vivir en Madrid.