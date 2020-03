¿Es viable la cédula digital en Colombia?

Hace unos días en este mismo medio, se publicó una columna de opinión titulada “# cédula digital ‘chimba’’, la cual hacía algunas críticas sobre la implementación de la cédula de ciudadanía digital y el voto electrónico.



Frente al particular es necesario hacer unas precisiones entorno a la política pública de Gobierno Digital y el modelo de Servicios Ciudadanos Digitales que comprende la autenticación digital y la cédula de ciudadanía digital, tema de la mayor relevancia para el país y en donde el Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos.



¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DIGITAL?



El avance de los procesos tecnológicos en el mundo hace necesario que hoy se aborde y se consolide el concepto de identidad digital, teniendo claro que, para realizar trámites remotos ante la Administración Pública, se requiere que se valide la identidad digital de personas naturales y jurídicas, así como de funcionarios públicos y de sedes electrónicas de entidades del Estado y, en general, de entidades que se encuentren en el modelo de servicios ciudadanos digitales, y que ofrezcan sus trámites por medios digitales frente a una administración pública digital.



Nuestro referente es el continente europeo que ha desarrollado una normativa sustentada en los terceros de confianza. Tanto el Parlamento como el Consejo Europeo tienen reglamentaciones encaminadas a reforzar el mercado único europeo otorgando un nivel de seguridad adecuado a los medios de identificación electrónica. En España, por ejemplo, los ciudadanos utilizan los siguientes sistemas para identificarse digitalmente ante la Administración Pública:



- DNI Electrónico: Tiene insertado en el chip un certificado de firma digital que permite identificar al ciudadano.



- Sistemas de firma electrónica avanzada: Incluyen los que se basan en certificado electrónico reconocido.



- Identificación de las sedes electrónicas: Cada entidad del estado debe tener una sede electrónica y a través de ella se realizan los trámites electrónicos con los ciudadanos. En España todas las alcaldías (o ayuntamientos) cuentan con sedes electrónicas. En Colombia muy pocas entidades tienen sedes electrónicas.



- Identificación mediante sello electrónico: El sello electrónico también debe estar basado en certificado electrónico.



- Código Seguro de Verificación o CSV: Se trata de un código estampado en un documento impreso que permite verificar la autenticidad e integridad de ese documento.



¿EN QUÉ ESTAMOS EN COLOMBIA?



En nuestro país el modelo de identidad digital se ha recogido en el Decreto 1413 de 2017 donde se establecen los lineamientos generales de los servicios ciudadanos digitales, el cuál está compuesto de los servicios de autenticación digital que incluye la autenticación digital con cédula digital y el servicio de validación de identidad biométrica ante Registraduría, la carpeta ciudadana y la interoperabilidad.



La cédula digital al tener un dispositivo de almacenamiento y contener un certificado cifrado de firma digital es altamente seguro, muy superior a la cédula actual, siguiendo el ejemplo de países como Alemania, Bélgica, España, Italia, Israel, Afganistán, Rumanía, Uruguay, Perú y Chile.



Sin duda, el establecer un modelo de autenticación digital unificado traerá importantes beneficios no solo en materia de seguridad, sino también en agilidad, eficiencia y transparencia, así como un adecuado manejo de los datos personales en la prestación de los trámites y servicios por parte de las entidades del Estado al seguirse el estándar de privacidad por diseño.



Es bueno aclarar que el desarrollo de los servicios de carpeta ciudadana e interoperabilidad no se contraponen con el servicio de autenticación digital. Es decir, cada uno debe tener su propio desarrollo para posteriormente confluir en el eje transversal de los servicios ciudadanos digitales. La cédula de ciudadanía digital no requiere de la carpeta ciudadana para concebirse y desarrollarse.



Es muy importante que la Registraduría avance en el desarrollo técnico de la cédula de ciudadanía digital y en la apertura de la base de datos biométrica facial como complementaria de la base de datos dactilar que ya opera en entidades públicas, sector financiero, telecomunicaciones y sector notarial, entre otros. La cédula de ciudadanía digital debe evolucionar en sus dos tipologías: la material con chip y la inmaterial que debe reposar en los dispositivos móviles. Lo importante es que dichos desarrollos estén alineados con el servicio de autenticación digital del modelo de servicios ciudadanos digitales que desarrolla el Gobierno Nacional.



Por otra parte, debe apurarse el paso en la implementación de los servivcios base de carpeta ciudadana e interoperabilidad así como en el desarrollo de las sedes electrónicas de entidades nacionales y territoriales, y de la sede común del del estado el GOV.CO, que ha avanzado de manera significativa en el actual gobierno.



Para lograrlo se requiere que las entidades adopten un enfoque de arquitectura empresarial, implementen herramientas de seguridad; y ofrezcan sus trámites y servicios a través de medios digitales de manera remota, garantizando la autenticidad, integridad y correcto tratamiento de los datos personales a través del eje transversal de la política, los Servicios Ciudadanos Digitales.



Colombia necesita avanzar en el uso de las TIC. Por un lado, desde las entidades públicas para aumentar el nivel de gestión, transparencia y resultados de sus servidores. Por el otro, desde la misma ciudadanía a la que se le deben facilitar los procesos, ahorrarle tiempo y esfuerzos innecesarios, y por supuesto crear un canal de confianza para que sus datos personales estén debidamente resguardados.



Definido el modelo de autenticacióin digital en cabeza de la Registraduria y de terceros de confianza, bajo la articulación de la Agencia Nacional Digital, es viable avanzar frente a servicios digitales especiales como el voto electrónico.



Héctor José García Santiago

Director Académico Observatorio Gobierno y TIC Pontificia Universidad Javeriana Presidente Ejecutivo Camerfirma Colombia.