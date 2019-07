¿Estrés y desgaste laboral? Aprenda a evitarlos

El desgaste laboral o síndrome de Burnout es una patología que cada día toma más preponderancia en la vida cotidiana de las personas. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en mayo de este año este fenómeno en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11).



Asimismo, en Colombia, estudios revelan que uno de cada cinco trabajadores colombianos sufre de este problema.



(El agotamiento profesional ya es una enfermedad).

Pensando en esta enfermedad y en las distintas preocupaciones de productividad personal y laboral de los empleados, nace la metodología Getting Things Done (GTD), un sistema de organización de vida y trabajo, cuya base fundamental es ayudar a las personas a definir sus asuntos de manera consciente y esquematizada, creando un espacio para la creatividad y la productividad en la mente de los trabajadores.



Este método, creado por el consultor de coaching y productividad David Allen, ha tenido éxito y aplicabilidad en empresas como IBM, Microsoft y otras que hacen parte de la afamada lista anual Fortune.



El próximo 21 de agosto esta metodología llegará a Colombia a través del primer seminario oficial llamado “Dominando el flujo de trabajo: productividad sin estrés”, dirigido por las firmas de consultoría en talento humano y tecnologías de la información autorizadas, Lavenir y People Corp.



A través de este taller práctico, que estará bajo el liderazgo del ingeniero Rosendo Roche, los participantes podrán conocer de cerca este sistema que impacta en la productividad y felicidad de los trabajadores, disminuyendo los niveles de estrés asociados al logro de resultados.



(Estrés laboral, el enemigo silencioso de la productividad empresarial).



“Los participantes podrán aprender a captar, definir y clasificar los asuntos que lleguen a su vida, reflexionando sobre el volumen de trabajo y logrando el control necesario para ser más productivos”, aseguró Mario Pedraza, director de innovación y tecnología de Lavenir.



Los asistentes al evento podrán compartir durante una jornada de ocho horas sus experiencias. Además, obtendrán la preparación para implementar un sistema de vida tanto personal como profesional.



“Sabemos que la metodología GTD contribuirá significativamente a la productividad y calidad de vida de las personas en Colombia”, puntualizó Pedraza.



El evento se desarrollará en el Hotel NH Bogotá Urban 93 a partir de las 8:00 a.m. Para inscribirse, ingrese al siguiente vínculo: https://lavenir.com.co/evento-gtd-colombia/