Facebook usará datos de sus usuarios para alertarlos sobre su salud

Facebook está abriendo la puerta a otra parte de la vida personal de sus usuarios: su salud. La gigante de las redes sociales anunció el lunes una función que utilizará la edad y el género de una persona para proporcionar información preventiva sobre la atención médica, incluidos los chequeos sugeridos.



(Lea: ¿Perjudican Facebook, Amazon y Google a la pequeña empresa?)



Luego, los usuarios pueden encontrar un médico o una clínica cercanos, programar un recordatorio para su cita y marcarla como "finalizada" una vez que hayan completado una visita, todo en Facebook.



(Lea: Criptomoneda de Facebook pierde uno de sus inversionistas)



La compañía dice que la función busca alentar a más personas a tomar medidas para prevenir problemas de salud.



"Cuido de pacientes todos los días que llegan con ataques cardiacos agudos", asegura Freddy Abnousi, un médico en ejercicio que es jefe de investigación de atención medica en Facebook.



"Cada vez que traemos a alguien del abismo, porque así es básicamente como llegan, siempre nos preguntamos cómo podríamos haber evitado algo de esto".



Esta nueva característica, espera Abnousi, hará que la gente vea a su médico con más regularidad. La iniciativa también puede generar inquietudes con los críticos de la industria que creen que Facebook ya tiene demasiada información sobre más de 2.000 millones de usuarios en total.



Facebook y Abnousi exploraron asociaciones de datos con hospitales y otros grupos médicos a principios de 2018, según CNBC, pero no se materializaron.



Si bien Facebook no solicitara ninguna información más allá de la edad y el sexo, quienes utilicen la herramienta proporcionaran datos tales como cuando y donde irán al médico y para qué tipo de chequeo.



Abnousi asegura que Facebook no usara ninguna información recopilada a través de la función para apuntar a personas con anuncios. También dice que los datos recopilados se almacenaran de una manera que requiera permisos de acceso especiales para quienes está dentro de la empresa.



Aún así, Abnousi entiende que algunas personas se molestaran con la idea de usar Facebook para cualquier cosa relacionada con la salud, incluso si es solo un recordatorio para su próximo chequeo.



"Hay personas que no van a estar terriblemente felices por algo de esto", dijo, antes de sugerir que los usuarios de Facebook simplemente podrían leer las recomendaciones y evitar algunas de las funciones, como establecer recordatorios de citas.



Facebook ha ampliado su servicio para incluir varias funciones fuera de su modelo de negocio principal en los últimos años. Lanzo una herramienta de donaciones de sangre este verano, recordó a las personas que se registraran para votar antes de las elecciones de 2016 y ofreció un botón de donación para organizaciones benéficas, recaudadores de fondos y organizaciones sin fines de lucro.



La compañía de redes sociales ha estado bajo el escrutinio de reguladores y legisladores desde que reconoció a principios de 2018 que la firma de investigación política del Reino Unido Cambridge Analytica obtuvo acceso no autorizado a información privada de hasta 87 millones de usuarios. La compañía acordó en julio pagar US$5.000 millones para resolver una investigación de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. sobre violaciones de privacidad derivadas del escándalo.



Sin embargo, Facebook sigue siendo un objetivo de investigaciones antimonopolio, y entrar en el mundo de la atención medica, incluso con delicadeza, seguramente llamara la atencion de las personas.



La función se lanzara a partir del lunes en EE.UU., y los usuarios pueden ver una alerta al respecto en su News Feed. La compañía dijo que el material educativo será proporcionado por unas cuantas organizaciones de salud en asociacion con Facebook, incluidas el Colegio Estadounidense de Cardiología, la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la Asociacion Estadounidense del Corazón y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.