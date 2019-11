Familia de Dilan pide no más violencia ni víctimas 

En un corto comunicado, la familia de Dilan manifestó su agradecimiento a las voces de apoyo que han recibido desde distintos sectores, luego de que el joven resultara herido por un artefacto lanzado por el Esmad.



"Queremos agradecer a todos el apoyo que hemos recibido, las oraciones por su recuperación y todo lo que cada persona ha hecho para ayudar", dijo. También señaló que el Dilan todavía se encuentra muy grave y que está luchando por su vida.



"Queremos informar que Dilan sigue luchando aunque todavía está muy grave

Estamos a la espera de su evolución médica y les iremos informando sobre su estado de salud", afirmaron.

En el comunicado también pidieron que se respete su privacidad y espacio. en ese sentido, manifestaron que no quieren dar más declaraciones por ahora.



"Deseamos que no haya más violencia en la calle, venga de dónde venga, queremos que la gente esté tranquila y en paz", agregaron y al tiempo resaltaron que no están buscando culpables.



"Lo único que deseamos en este momento es que Dilan se recupere. Si les agradecemos seguir orando. No más violencia ni víctimas. No queremos que Dilan se convierta en un motivo de más agresividad de ninguna parte!.