Farah y Cabal ganan su segundo Grand Slam del año

Este viernes, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaron campeones del US Open y ajustaron así su segundo Grand Slam del año, luego de ganar el abierto de Wimbledon.



(Cabal y Farah campeones en Wimbledon).

Los tenistas colombianos se impusieron 6-4, 7-5 en la final de este viernes que disputaron frente al argentino Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers.



Cabal y Farah escribieron otra página memorable en la historia del tenis colombiano al conquistar el Abierto de Estados Unidos.



Mientras la lluvia caía de nuevo en el área de Flushing Meadows, en la pista cubierta del Arthur Ashe Stadium durante la final de dobles Cabal y Farah imponían su mejor tenis ante otra pareja excepcional y sorpresiva formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos.



Granollers y Zeballos, que apenas llegaron al Abierto de Estados Unidos con un torneo jugado juntos, el Masters 1.000 de Canadá, que ganaron, no pudieron mantener su racha triunfal de 10-0, pero fue porque enfrente tuvieron a la mejor pareja del mundo.



Cabal y Farah confirmaron que no solo son los mejores sino que también se han convertido en la imagen triunfadora y brillante de su país y por eso las gradas del campo estuvieron cubiertas de amarillo, mientras que el grito de "¡Vamos, Colombia!" retumbaba en el interior del Arthur Ashe.



La pareja colombiana respondía en la pista con un tenis perfecto de ejecución, el mismo que le permitió hacer historia con el triunfo en Wimbledon -su primer título de Grand Slam-, una historia que ampliaron con otro éxito arrollador en el Abierto de Estados Unidos.



Pero no solo para Colombia sino que también para toda Latinoamérica, que por primera vez en el torneo, el último Grand Slam de la temporada, se daba una final completamente hispana dentro de cualquier modalidad.



Ahora Cabal y Farah tienen ya en su poder cinco trofeos de dobles masculinos en el 2019, incluidos los dos últimos de Grand Slam, además del de Barcelona, el ATP Masters 1.000 de Roma y el de Eastbourne, que los sitúa como la pareja a batir en la competición de Asía y el Abierto de Australia.



Después del triunfo, sin embargo, Farah tenía otros pensamientos en mente.



Durante la ceremonia de la entrega del trofeo, habló emocionalmente a los aficionados sobre Roberto Cocheteux, uno de los principales partidarios y patrocinadores del tenis en Colombia, que falleció justo antes de comenzar el torneo de este año.



“No pudimos ir a su entierro porque teníamos que quedarnos aquí”, dijo Farah, mientras Cabal contenía las lágrimas.



“Fue muy difícil para nosotros, así que dijimos que le dedicaríamos este torneo, y no hay mejor manera de dedicar que ganarlo”.



Cabal admitió que estaban viviendo un sueño después de lo duro que fue la decisión mantenerse en la competición del Abierto.



“Fueron tiempos realmente difíciles hace dos semanas. Tomamos la decisión de luchar por ello, jugar por él y lo honramos ahora mismo. Estamos felices de poder hacer esto por él y espero que esté en el cielo observándonos”.



En la historia del US Open el nombre de Colombia ya permanecerá para siempre con el triunfo de Cabal, de 33 años, y Farah, de 32, que ocuparon el puesto de los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock, quienes el año pasado lograron ganar los mismos títulos.



Solo tres parejas lo han conseguido desde la temporada del 2003.



Cabal y Farah son la tercera pareja de dobles que en los últimos cuatro años ha logrado al menos dos títulos de Grand Slam en la misma temporada.



Los nuevos campeones del Abierto de Estados Unidos se llevan un premio en metálico de 740.000 dólares y se aseguraron seguir al frente de la clasificación mundial de dobles de la ATP.



EFE