Final de la Copa América 2020 se jugará en Colombia

En medio de la conmemoración del Día del Servidor Público, el presidente Iván Duque aseguró que la gran final de la Copa América 2020, que se hará conjuntamente con Argentina, será en Colombia.



"Yo quería entregarles una buena noticia a los servidores públicos hoy en su día, muchos de ellos son amantes de nuestra selección Colombia de fútbol, y me complace contarles que hace unos minutos hablé con el presidente de la Conmebol y gracias a la gestión pública del doctor Ernesto Lucena y a la gestión del doctor Jesurum, quería confirmarles a ustedes que la final de la Copa América del 2020 va a realizarse en Colombia, uno de los grandes anhelos de todos nosotros".



Ernesto Lucena, director de Coldeportes, le confirmó a EL TIEMPO la noticia. La final se jugaría en Barranquilla, la casa de la Selección Colombia.



No obstante, la Conmebol aún no se ha manifestado al respecto.

#Bogotá Me complace anunciarle al país que hace unos minutos hablé con el Presidente de la @CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien nos dio una gran noticia: la final de la #CopaAmérica2020 se realizará en Colombia. Ese ha sido el deseo de todos los colombianos.

Colombia había ofrecido desde la postulación todas las facilidades para la realización de la Copa América 2020 y esperó desde siempre esta feliz noticia



Cabe recordar que Colombia y Argentina organizarán, por primera vez, la Copa América de manera conjunta. Los equipos se dividirán en zona norte, con Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y un invitado; y zona sur, con Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y otro invitado.