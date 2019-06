Fuerte división en la OEA por Venezuela

Uruguay se retiró este jueves de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia en protesta por la presencia de una delegación de Venezuela (la del presidente interino Juan Guaidó) a la que considera ilegítima, mientras otros países cuestionaron la legalidad de la representación del país petrolero.



El incidente diplomático, en el primer día de sesiones de la OEA, dejó en evidencia la falta de consenso en el organismo hemisférico para elevar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro, al que varios países miembros acusan de ser una dictadura.



Si bien Maduro anunció el retiro de la OEA en abril de 2017, el legislador Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó, fue reconocido y aceptado en abril como representante de la Asamblea Nacional de ese país.



"Uruguay considera que intentar imponer el reconocimiento como legítimo representante de Venezuela a esa delegación, es ni más ni menos que un avasallamiento de la legalidad de la OEA y, por lo tanto, no puede sino estar en contra de una acción de tal naturaleza", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. "Nos retiramos de esta reunión, pero no de la OEA", agregó el diplomático uruguayo.



México consideró que las credenciales presentadas por la delegación de Venezuela, liderada por Julio Borges, no cumplen con los requisitos para ser admitida en la asamblea y Bolivia anunció que se reservará el derecho de reconocer las resoluciones y documentos aprobados con la participación de Estados no miembros.



PAÍSES DEL CARIBE



Varios países insulares del Caribe que apoyan a Venezuela también cuestionaron la legalidad de la delegación del país petrolero, lo que según fuentes diplomáticas complicará lograr un acuerdo en el cuerpo hemisférico de 35 países, que tiene la tradición de tomar decisiones por consenso.



Borges, jefe de la delegación venezolana, dijo que el apoyo de algunos países a Maduro se debe a que el gobierno socialista entregó petróleo en condiciones muy favorables. "Estos países saben muy bien qué nosotros tenemos que lograr en Venezuela, muy pronto, darle la palabra al pueblo venezolano, sacar a Maduro del poder y lograr la libertad para que Venezuela sea el espacio de democracia para toda la región", declaró Borges. Argentina, a través de su vicecanciller, Gustavo Rodolfo Zlauvinen, reconoció a la delegación venezolana.



La situación política en Venezuela ha sido el principal tema en las últimas reuniones de la OEA, un organismo que tiene su sede en Washington y al que Maduro acusa de estar al servicio de Estados Unidos.



Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, atraviesa una profunda crisis política, social y económica que llevó a millones a abandonar su país tratando de dejar atrás la parálisis económica, la galopante hiperinflación, la escasez de productos básicos y el colapso de servicios.



En enero, Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela citando a la Constitución y fue reconocido por Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea y América Latina. Pero no logró el respaldo unánime del cuerpo continental.



Antes del inicio de la asamblea, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dijo que en la reunión se buscaba aumentar la presión y el aislamiento contra Maduro, e incluso la adopción de sanciones que no especificó.