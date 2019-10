Galán se le escapa a Claudia en encuesta a Alcaldía de Bogotá 

Archivo particular

A falta de 20 días para que los bogotanos vayan a las urnas para elegir al nuevo alcalde la capital del país, Carlos Fernando Galán se ubica primero en las encuestas y le saca una amplia ventaja a sus rivales.



Así se desprende de la más reciente encuesta de Datexco para la ‘W Radio’ en la que Galán lidera la intención de voto para la Alcaldía de Bogotá con el 35,2 %.



(Así va el pulso por la Alcaldía de Bogotá).

Le siguen Claudia López, con el 23,5 %, Miguel Uribe Turbay, 16,1 %, y en la última posición el aspirante Hollman Morris, con el 11,9 por ciento. El voto en blanco cuenta con el 13,2 %.



En el estudio, realizado de forma telefónica a 700 personas en la ciudad, los encuestados señalaron en un 2,5 % que no votarían nunca por Galán; en el caso de Claudia López fue del 23,3 %. Para Uribe Turbay, el 27,3 por ciento señaló que no votarían por él, y por Hollman Morris, un 20,1 %.



Frente a la pregunta de la opinión sobre los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán es el que cuenta con una mejor imagen frente a los consultados, al llegar a un 62 % de imagen favorable, frente a un 19,7 % desfavorable.



En el caso de Claudia López, la imagen favorable es del 43,8 %, frente a una desfavorable del 41,5 por ciento.



Por su parte, Miguel Uribe Turbay tiene una imagen positiva de 36,7 % y una desfavorable de 44,5 %. Hollman Morris cuenta con una imagen favorable de 27,8 % y una imagen desfavorable de 52,8 %.



Datexco también reveló que la gestión de la alcaldía de Enrique Peñalosa tiene una aprobación del 35,3 %, frente a una desaprobación del 56,3 %.



Asimismo, el 68,3 por ciento de los consultados expresó que no pertenece ni se siente cercano a ningún partido político.



FICHA TÉCNICA



1. Nombre del proyecto de investigación: Pre electoral Alcaldías 2019 - Bogotá

2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A.

3. Fechas de recolección: 30 al 2 de Octubre de 2019.

4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A .

5. Persona natural o jurídica que la encomendó: W radio

6. Fuente de financiación: W radio

7. Universo poblacional: Total de la población urbana en la ciudad de Bogotá, mayores de 18 años de edad, con cédula inscrita para votar en las próximas elecciones de octubre de 2019.

8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, con cédula inscrita para votar y con intención de votar en las próximas elecciones para alcalde en la ciudad de Bogotá.

9. Tipo de muestra: Muestreo Bietápico.

10. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.

11. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en la ciudad de

Bogotá.

12. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género, edad y nivel socioeconómico (Fuente: Dane)

13. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de la ciudad de Bogotá.

14. Tamaño de la muestra: 700 encuestas telefónicas.

15. Universo Geográfico: Ciudad de Bogotá.

16. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% y con un nivel de confianza del 95%.

17. Tema de estudio: Evaluar el conocimiento, imagen y preferencia electoral entre los candidatos inscritos a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Aprobación alcaldía actual.

18. Personajes por quienes se indagó: Candidatos inscritos para la alcaldía de Bogotá:

Carlos Fernando Galán, Claudia López, Miguel Uribe y Hollman Morris. Alcalde Enrique Peñalosa.

19. Fecha de entrega del informe: 7 de octubre de 2019.

20. Unidad de Muestreo: Hogares, dentro de este se selecciona persona mayor de 18 años con cédula inscrita en la ciudad de

Bogotá.

21. Estadístico: Marcela Ruíz Guzmán