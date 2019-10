Hotelería local en el camino a la reinvención

Colombia cada vez más se posiciona como una potencia turística en la región, lo cual se ha hecho evidente de distintas maneras.



Un ejemplo es que en el 2018 el New York Times declaró al país como el segundo destino turístico más atractivo a nivel mundial, lo cual se ve respaldado por un crecimiento del sector del 250% durante la última década, donde Bogotá, Cartagena y Medellín ocupan los primeros lugares en la lista de los principales destinos.



(Hotelería de lujo, un negocio que se hace fuerte en el país).

Además, porque durante el primer semestre del año 2,5 millones de personas visitaron Colombia. En esas estadísticas, Bogotá lidera el listado debido a su reputación como centro de negocios y hub del continente, sin embargo, Cartagena es probablemente el lugar que despierta mayor interés para los turistas, no solo internacionales sino locales.



Vale la pena mencionar que los colombianos continúan prefiriendo los destinos de “sol y playa” para vacacionar. Lo anterior, sin mencionar la oferta gastronómica, de entretenimiento, e incluso práctica de deportes extremos, que son de alto atractivo para los extranjeros.



Así, de acuerdo con Procolombia, Cartagena es una referencia en esta materia para el país, ciudad en la que alrededor del 61% del casco urbano está ocupado por cadenas hoteleras, hostales y espacios de negocio dedicados 100% al turismo.



Pero además destacan que el modelo se ha ido reinventando, correspondiendo a las nuevas tendencias de hospedaje del mundo, en el que los turistas ya no solamente buscan un lugar donde dormir y descansar, sino centros que provean experiencias y sean un punto de encuentro para conocer gente nueva.



Sobre todo teniendo en cuenta que los viajeros millenials representan aproximadamente 190 millones de viajes internacionales al año según la OMT, y que esta categoría dentro de la industria ha crecido con más rapidez que el turismo en general.



De hecho, se espera que los viajes internacionales anuales de jóvenes alcanzarán la cifra de 300 millones para 2020, pero son precisamente este público el que está demandando propuestas diferentes a las de la hotelería tradicional.



NUEVAS PROPUESTAS



Espacios de coworking, diseños atractivos, actividades de integración, asesoría en planes turísticos, y cobro diferenciado acorde con los servicios que se utilizan, son algunos de las características que los jóvenes esperan encontrar en los hospedajes, de acuerdo con el Reporte de Tendencias ‘World Travel Market’, de Euromonitor.



En Colombia, una de las firmas que se ha destacado en la integración de dichos servicios y de distintos tipos de alojamiento es Selina.



Esta empresa se autodescribe como un ecosistema de alojamiento, en el que los viajeros pueden elegir entre dormir en una cama dentro de un dormitorio compartido, o en un apartamento totalmente equipado con baño privado, sala y balcón.



(Servicio al cliente el punto diferencial en la hotelería).



Así, en Cartagena por ejemplo, las tarifas por noche pueden oscilar entre los US$12 y los US$95, dependiendo del nivel de privacidad y espacio que quieran tener los huéspedes.



Sin embargo, independientemente de la habitación, todos los visitantes pueden disfrutar de la piscina, el bar, la librería, las salas de coworking y las actividades que ofrece el lugar.



De hecho, por esa razón, la compañía que ya cuenta con 50 locaciones en 19 países del mundo, fue reconocida como una de las firmas más innovadoras en el ranking ‘The World's Most Innovative Companies’ de la revista Fast Company este año.



“Nos gusta definir a Selina como un ecosistema que brinda nuevas experiencias para los viajeros y nómadas digitales. En Cartagena hemos logrado establecernos como un aliado de la comunidad donde hemos recibido a más de 20 mil huéspedes de los cuales 80% son extranjeros y 20% colombianos”, comentó Alejandro Salamanca, gerente de Selina Cartagena.



A la fecha, la ocupación promedio de este lugar es del 70%, y en el país ofrecen cinco locaciones distintas, en Bogotá y Medellín. No obstante, la compañía ha manifestado su interés en continuar expendiéndose por el país.



Economía y negocios