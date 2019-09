‘Infoxicación’, amenaza para la productividad de empresas

La infoxicación, término utilizado para describir una intoxicación por saturación de información y que se ha popularizado recientemente en Colombia, es considerada un fenómeno que amenaza con afectar la productividad, la rentabilidad e incluso la reputación de las organizaciones, grandes o pequeñas; públicas o privadas, en esta era donde la data es un insumo vital.



(Lea: Así ha impactado la biometría nuestro día a día)



Según expertos digitales, las grandes preocupaciones de las empresas radican en que la infoxicación se haya convertido en una problemática de gran escala al interior de las compañías. Y ¿cómo saber si una empresa está afectada por este fenómeno? Los síntomas son los siguientes:



(Lea: Rezago de las mipymes en adopción de las TIC)



-Las gerencias, direcciones, juntas directivas o altas instancias de la organización tienen incertidumbre o sensación de vacíos en la información a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de la empresa.



–Las áreas o departamentos de una organización tienen constante dificultad para encontrar data o corroborar fuentes confiables.



–Las áreas o departamentos de la empresa manifiestan una sobrecarga de información en su quehacer diario.



–Una de las mayores preocupaciones acerca de la infoxicación es la sobreexposición que experimenta la sociedad a los estímulos, la cual impide, por mencionar algunos ejemplos, que trabajadores se adapten a nuevas prácticas laborales; estudiantes a nuevos modelos de aprendizaje y, al mismo tiempo y paradójicamente, les cause estrés por no estar en contacto permanente con la data.



Esto, dado que el hábito de consumo se ha ido trasladando hacia una socio-dependencia compleja de la información”, afirmó Liliana Fernández, SVP, Senior Director de Burson Cohn & Wolfe Colombia.



Según la consultora Basex, solo durante el 2007, el 28% de la jornada laboral de los trabajadores americanos se perdió por cuenta de la sobrecarga informativa. A este escenario, vale la pena agregarle que de acuerdo con estimaciones del sector TI, cada día, en lo que va de 2019, se han creado más de 2 exabytes (1018 bytes) de datos en el mundo.



En esa medida, los problemas derivados de la sobreinformación pueden afectar no solo la construcción de marca sino el rendimiento personal y profesional.



“Ante estos escenarios, es importante que las empresas marquen la diferencia en la forma en que se acercan a sus audiencias y que, además de contar con las herramientas tecnológicas idóneas para el procesamiento adecuado de la información, establezcan un protocolo de manejo de esta y que tenga como prioridad adquirir y compartir data con un propósito, más allá del simple hecho de almacenar o enviar información”, aseguró Fernández.



En ese sentido, los especialistas ven a la creatividad como una aliada para evitar la ‘infoxicación’ o superar el fenómeno, si ya se padece, puesto que, en el caso de la gestión de comunicaciones externas, permite transmitir efectivamente los mensajes, administrar correctamente la data con stakeholders, entre otros aspectos.



CUESTIÓN DE DATA



Por otra parte, el más reciente estudio sobre reputación y construcción de marca realizado por la firma de comunicaciones integradas y estratégicas Burson Cohn & Wolfe, encontró que los empresarios expertos en tecnología creen que Colombia debe acelerar la adopción de nuevas tecnologías, principalmente la Inteligencia Artificial, la computación cognitiva, las redes 5G y el Internet de las Cosas. Aspectos que sin duda continuarán la senda alcista hacía la generación de un mayor volumen de datos.



Adicionalmente, el Big Data es la tecnología en la que Colombia deberá invertir más esfuerzos para desarrollar, pues el 71% de los empresarios encuestados considera que su madurez es nula o muy escasa. Lo anterior da por hecho que el país no es la excepción y que la ‘infoxicación’ también es un fenómeno presente a nivel local.



Pero ¿qué tan importante es para los directivos de las grandes compañías del país la reputación de sus marcas? Y ¿qué tanto afecta la saturación de información a la que hoy están expuestas?



El estudio también evidenció que el 50% de los grandes líderes empresariales del país reconoce que la reputación de marca sigue siendo el activo intangible más valioso, mientras que un 18% considera muy importante el relacionamiento con audiencias clave, y en un tercer lugar se ubica la autoridad y el liderazgo intelectual en las industrias con un 18%, entre otros.



Sin embargo, existe una variable clave en términos de reputación de marca. Se trata de las comunicaciones en plataformas online donde cada compañía se puede ver tan beneficiada como afectada por lo que se encuentre en la red. Es decir que el contenido digital pasó de ser un tema de simple exposición a ser un canal imprescindible para conectar con las audiencias.



ES CLAVE LA CONFIANZA Y LA PLENA CONEXIÓN CON LAS AUDIENCIAS



El estudio de Burson Cohn & Wolfe Colombia (BCW) también estimó que los directivos empresariales consideran que posicionar las marcas a través de la comunicación estratégica es muy importante en un 65%, y de ese porcentaje el 59% consideró importante invertir en una comunicación digital, esto evidencia que ya no solo se trata de que las empresas reciban toda la información posible de lo que se dice sobre ellas, sino que se analice el impulso emocional de cada individuo para crear estrategias de comunicación que generen confianza y conexión con sus audiencias.



En este contexto, la consultora realizará un evento académico y empresarial que busca generar debate y análisis alrededor de los fenómenos que, hoy por hoy, afectan la gestión de la información, las relaciones humanas en ámbitos empresariales donde se problematiza la comunicación y el rol del marketing, entre los que se destaca la infoxicación.



El encuentro organizado en Colombia se llevará a cabo en Bogotá el próximo martes en alianza con la Universidad Santo Tomás, además se realizará una segunda versión en Medellín el jueves de la semana entrante en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí se abordarán temascomo construcción de marca y lealtad, fake influence y cómo manejar la era de la infoxicación.



TECNOLOGÍA CÁLIDA, UN OBJETIVO GLOBAL



La tecnología debe tener en cuenta el impacto sobre el comportamiento y los hábitos de los seres humanos. La innovación no puede convertirse en una herramienta para el aislamiento y el individualismo. Por el contrario debe ser un elemento que contribuya a hacer que la vida sea más cálida. Esta opinión ha comenzado a rondar a los expertos, tras hacer un balance de las críticas que pesan sobre la era digital y las redes sociales.



“La era digital significa utilizar la tecnología digital para promover el desarrollo inclusivo y no dejar atrás a ninguna persona, hogar u organización”, expresó esta semana Ken Hu, presidente adjunto de Huawei, durante el TECH4ALL Summit.



El ejecutivo dijo que “la innovación inclusiva puede empoderar al mundo”.

Además, hizo un llamado a que más individuos y organizaciones se unan para enfrentar asuntos globales relacionados con salud, educación, desarrollo y el medio ambiente.

La multinacional china tiene claro que la tecnología debe ser más cálida al esparcir el afecto y las historias conmovedoras alrededor del mundo.



Y es que los avances tecnológicos están acelerando la llegada del mundo inteligente. Como infraestructura, la industria de TIC ha jugado un rol vital en promover el crecimiento económico.