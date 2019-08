Interpol lanza circular roja en 194 países contra Santrich

Un mes y medio después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exjefe de las Farc, Jesús Santrich, Interpol publicó este jueves la circular roja para que el exguerrillero sea ubicado y capturado en cualquiera de los 194 países miembros de ese organismo internacional.



La circular roja tiene cinco fotografías de Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte, y especifica que el exguerrillero, de 53 años y nacido en Toluviejo (Sucre), es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.



El 9 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exjefe de las Farc -quien se encontraba libre desde el 29 de mayo-, porque no se presentó a la indagatoria a la que había sido citado para responder por supuestos hechos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo de paz.



"Pese a que en un primer escenario el señor Hernández Solarte atendió las citaciones de las diferentes autoridades judiciales y en virtud de ello se le privilegio su derecho fundamental a la libertad, ahora, considerando las nuevas circunstancias, se resolvió dictar orden de captura con fines de indagatoria", precisó la Corte ese 9 de julio, cuando ordenó su detención y le pidió a Interpol que emitiera la circular roja en su contra.



El exjefe de las Farc es investigado por la Corte debido a que la Sala Penal de ese alto tribunal determinó que, como congresista, tiene fuero y su proceso debe ser llevado por esa corporación y no por jueces ordinarios. Según la Corte, su proceso tampoco puede ser llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz porque los delitos, según el expediente, habrían sido cometidos después de que se firmó el acuerdo con las Farc.



La investigación contra Santrich se inició desde abril del 2018, cuando fue capturado después de que Estados Unidos lo pidiera en extradición por supuestamente orquestar un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



Aunque la JEP negó esa extradición y ordenó su libertad, posteriormente la Fiscalía General abrió un proceso en Colombia contra el exjefe de las Farc por los mismos hechos de narcotráfico. El caso finalmente pasó a la Corte Suprema de Justicia cuando ese tribunal le reconoció el fuero.



Desde el pasado 30 de junio el país no tiene noticias de Santrich. Ese día en la madrugada el exguerrillero abandonó a sus escoltas en el espacio territorial de reincorporación en Tierra Grata, Cesar, y se desplazó con rumbo desconocido.



Sobre su paradero se ha dicho que podría haber salido del país y refugiarse en Venezuela, que se habría vinculado a disidencias de las Farc e incluso que estaría buscando asilo político en un país de la región como Cuba, pero ninguna de las hipótesis ha sido confirmada oficialmente por ninguna autoridad.



Además del caso en la Corte Suprema, Santrich también tiene pendientes dos procesos en la JEP, pues está llamado a dar su testimonio en el caso de secuestro que tiene abierto ese tribunal de justicia transicional contra las cabezas de las extintas Farc.



Por otro lado, la Sección de Apelación debe decidir si mantiene o no la decisión que en primera instancia la JEP tomó sobre la petición de extradición de Estados Unidos, y en la que le había otorgado la garantía de no extradición considerando que no había pruebas de que los hechos por los que lo requerían fueran posteriores a la firma del acuerdo de paz.



