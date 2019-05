La bolsa de premios y otros datos calves del Giro de Italia 2019

El recorrido: 3578,8 kilómetros en 21 etapas. Salida de Bolonia el 11 mayo, llegada a Verona el 2 junio. Tres contrarreloj individuales (1ª, 9ª y 21ª etapas). Siete llegadas en alto o en subida (1ª, 9ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª y 20ª etapas). Dos jornadas de descanso (20 y 27 mayo).

La participación: 22 equipos (176 corredores como máximo) AG2R La Mondiale, Astana, Bahrein, Bora, CCC, Deceuninck, Dimension Data, Education First, Groupama-FDJ, Jumbo, Katusha, Lotto, Mitchelton, Movistar, Sky, Sunweb, Trek et UAE Emirates (1ª división), Androni, Bardiani, Israël CA y Nippo (2ª división)



El reglamento: Cuatro maillots : rosa (clasificación general), ciclamen (puntos), azur (montaña) y blanco (joven, menos de 26 años). Bonificaciones: 10, 6 y 4 segundos a los tres primeros de cada etapa en línea. 3, 2 y 1 segundo a los tres primeros del esprint intermediario.



Premio: 115.668 euros para el vencedor final. Cantidad total de los premios: 1.499.860 euros.



El palmarés: 101 ediciones desde la creación de la prueba en 1909. 69 títulos para Italia, 7 para Bélgica, 6 para Francia, 4 para España, 3 para Rusia y Suiza, 2 para Luxemburgo, 1 para Canadá, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda y Suecia.



Récord de victorias: 5 para Alfredo Binda (ITA) entre 1925 y 1933, Fausto Coppi (ITA) entre 1940 y 1953, Eddy Merckx (BEL) entre 1968 y 1974. Los diez últimos vencedores: 2009: Denis Menchov (RUS) 2010: Ivan Basso (ITA) 2011: Michele Scarponi (ITA) 2012: Ryder Hesjedal (CAN) 2013: Vincenzo Nibali (ITA) 2014: Nairo Quintana (COL) 2015: Alberto Contador (ESP) 2016: Vincenzo Nibali (ITA) 2017: Tom Dumoulin (NED) 2018: 1. Chris Froome (GBR) 2. Tom Dumoulin (NED) a 46 seg 3. Miguel Angel López (COL) a 4 min 57.



AFP