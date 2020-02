La importancia de tener una marca personal

Está muy de moda hablar de marca personal. Sin duda es un tema muy interesante. Saber de esta materia es valioso para todas las personas que están hoy en día en el mundo laboral. Por esta razón, en este artículo se hablará de algunos conceptos prácticos para que potencialice su marca.



(Así logrará que su marca personal llegue al 'top of mind').

Para empezar analicemos los dos términos Marca y Personal. El primero, una marca es lo que distingue a una persona o a una empresa de su competencia. Es lo que permite que el mercado o su público objetivo sepa usted en dónde puede generar valor, en otras palabras, usted o su producto para que es bueno. Una marca es lo que permite que su público objetivo tenga la claridad y las expectativas claras frente a una necesidad que usted puede satisfacer.



Todos tenemos una marca, independientemente de la religión o la nacionalidad, todo ser humano necesita de una marca para poder ser “llamado”. Imagínese como sería su vida si usted no tuviera un nombre. Martin, Diana, Juan… o tal vez nombres más largos como: María Joaquina logran que una persona pueda ser diferenciada. Algunas teorías dicen que los nombres tienen que ver mucho con la personalidad, y de pronto si hay algo de cierto. Piensen en una persona que se llame Nicolás, puede que nosotros ya tengamos un pre concepto de los “Nicolaces”, posiblemente porque tuvimos algún amigo que tenía ese nombre en el colegio y de pronto ese Nicolás era el “necio” del salón y por eso nosotros quedamos con este pre juzgamiento.



(Marca personal, una necesidad global).



Y ahora la segunda palabra “Personal”, quiere decir que pertenece a una persona, a un ser humano. Y esta segunda parte es el complemento absoluto de su marca y nos lleva a una reflexión muy importante. La marca personal no se crea, ya está con usted, se ha ido construyendo desde su nacimiento. Su marca nació desde el día que en la clínica la enfermera le preguntó a sus padres: ¿Cómo se va a llamar la niña? Y ellos respondieron: Belén.

​

No hay dos marcas personales iguales, así como no hay dos seres humanos iguales.



Muchas personas que actualmente oyen el concepto de marca personal y sus beneficios, están muy interesadas por construir una marca personal ganadora. Mi invitación en este punto es a que sepan que, si ustedes tienen 35 años, su marca lleva 35 años construyéndose. Recuerden que una marca también es lo que su público objetivo piensa de usted. Desde el colegio su ADN o su esencia se va construyendo con cada experiencia que se comparte. Por eso en vez de construir su marca personal piense en potencializar su marca. La que ya tiene…



Los invito a desarrollar su marca personal a partir de su esencia, a continuación algunos pasos:



SIETE PASOS PARA POTENCIALIZAR SU MARCA PERSONAL



1. Sea absolutamente auténtico: Deje de tratar de construir un personaje que no es usted, nada más agradable y que cree conexión que una persona que no tiene máscaras y conquista al mundo con su ser.



2. Conózcase: Cuando una persona se conoce sabe qué es lo que le gusta, para qué es bueno y sabe dónde puede aportar valor a una sociedad. Conociéndose puede desarrollar mejor esas capacidades con las que vino a este mundo.



3. Enfóquese: Escoja cuáles son esas cualidades por las cuales se va a distinguir o se va diferenciar. Nadie puede ser bueno para todo. Escoja cuáles son las cualidades que lo hacen más feliz y por la cuáles quiere ser reconocido.



4. Comunicación: cuéntele al mundo quien es usted, muestre su esencia y su valor para la una sociedad, para un mercado o para una empresa.



5. Networking: busque personas que lo hagan crecer, personas que le puedan ayudar en su crecimiento personal, profesional o espiritual (recuerde: nunca pretenda copiar a nadie, solo usar la experiencia de otros para lograr evolucionar su propio ser).



6. Redes sociales: son una gran herramienta para comunicar aquello que hemos decido contarle al mundo. La invitación es a revisar sus perfiles en redes sociales y evaluar si lo que están posteando refleja lo que son ustedes, lo que quieren mostrar y si están logrando una percepción coherente con su marca personal.



7. Contenido: Finamente la invitación es a buscar los canales idóneos para ir desarrollando su marca personal. Defina cuáles son los temas, la periodicidad y el público objetivo que usted quiere impactar. El mundo digital es una gran herramienta, mediante su huella digital puede amplificar su marca. Asigne un rol a cada medio. Facebook, Instagram, Linkedin y Google son canales válidos para expresar su marca personal, ahora defina cuál es contenido idóneo para cada canal.



Los invito a no construir una marca personal sino a desarrollar esa marca personal que usted ya tiene. Piense un poco como si fuera su propio escultor de su marca, en palabras del gran Miguel Ángel:



“¿Como puedo hacer una escultura simplemente retirando del bloque de mármol todo lo que no es necesario?” Michelangelo



Juan Carlos Briceño Trujillo

Profesor de postgrados de la Universidad del Rosario

CEO Shape Marketing - Founder Edukadia.com