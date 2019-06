Las películas más vistas en Colombia durante el 2018

Egeda hizo público su informe anual 2019 sobre el Panorama Audiovisual Iberoamericano, en el que también colabora FIPCA (Federación iberoamericana de productores cinematográficos y audiovisuales).



El estudio analiza la producción y exhibición cinematográfica y la difusión de la ficción en televisión en 23 países iberoamericanos y su repercusión en Estados Unidos y Europa en el año 2018.



(Cines en Colombia, negocio de $ 364.000 millones anuales).

Ee este nuevo estudio, se pueden destacar los siguientes puntos tanto del ámbito cinematográfico como televisivo de los países iberoamericanos:



COLOMBIA EN MATERIA DE CINE



Los cines colombianos en 2018 suman una asistencia de 63.9 millones de espectadores y recaudan 187.3 millones de dólares



La audiencia anual se sitúa en 1,3 películas por habitante y el precio promedio de la entrada es de 2,9 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa 10,4 y la cuota de espectadores es de 3.4 %



La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra una tendencia ascendente desde los 46.9 millones de espectadores alcanzados en 2014 hasta los 63.9 de 2018.



En cuanto a ranking de estrenos nacionales figuran en primer lugar El Paseo (Mario Ribero) con 478.112 espectadores seguida de Si Saben Cómo Me pongo Pa que me Invitan (Fernando Ayllon) con 453. 973 espectadores y El Reality (Rodrigo Triana) con 272.465. de las diez producciones, siete son integrantes colombianas y tres en coproducción, dos con Argentina y otra con México.



Durante 2018, Vengadores Infinity War lideró el ranking de audiencia cinematográfica en Colombia con 4.4 millones de espectadores seguida por los increíbles 2 con 3.8 millones y la Monja con 2.8 millones.



PANORAMA CINEMATOGRÁFICO IBEROAMERICANO



• Un dato significativo que destaca en el informe es que el cine iberoamericano crece en 16,9 millones de espectadores con respecto a 2017, un incremento del 22,5%.



• El equipamiento cinematográfico en Iberoamérica en 2018 supera las 19.700 pantallas y el peso mundial de la asistencia de espectadores se mantiene en torno al 11%.



• Los cines iberoamericanos estrenaron más de 6.000 producciones, de las que un 22,8% fueron nacionales (1.432 estrenos).



• El cine como actividad de ocio sigue ofreciendo cifras significativas en 2018: 870 millones de entradas vendidas y más de 3.350 millones de dólares de recaudación.



• La cuota de espectadores del top-100, en el quinquenio 2014-2018, acumulada por las distribuidoras americanas representa el 83,2%, frente al 16,8% de las distribuidoras independientes.



• Las tres producciones iberoamericanas con más éxito en 2018 en Iberoamérica son: la producción brasileña Nada a perder (13 millones de espectadores) y las mexicanas Ya veremos (4,3 millones de espectadores) y La boda de Valentina (3,3 millones).



LA FICCIÓN EN IBEROAMÉRICA



El informe configura los datos de diferentes estudios sectoriales y concluye que, en 74 canales de televisión analizados en el periodo 2010-2017, la ficción en televisión tiene un gran impacto en la programación, con un 26,1% del tiempo total de emisión.



La Telenovela sigue siendo el género premium en Iberoamérica con casi el 58% del total de títulos estrenados en dicho periodo y con mucha ventaja sobre las series convencionales que registran el 25%.



Los programadores de los canales de televisión, siguen apostando decididamente por la franja de prime time para difundir la ficción. En concreto el tiempo de emisión que acumula la ficción en este horario es el 44,4% sobre el tiempo total dedicado a este género.



Por el origen de la ficción, México, Brasil y Colombia, los tres países con una gran tradición en la producción de series, siguen estando a la cabeza de la distribución en el conjunto de televisiones iberoamericanas.



Respecto al top-1 de cada país en 2017, ocho series fueron líderes en sus países de origen: Brasil (A força do querer), Chile (Perdona nuestros pecados), Colombia (Tarde lo conocí), España (Allí abajo), México (Hoy voy a cambiar), Perú (VBQ: Todo por la fama), Portugal (A heredeira) y Venezuela (Para verte mejor).