Lea lo último sobre el caso de Aída Merlano

Este sábado, luego de las 6 a. m., comenzaron las diligencias previas a la audiencia de legalización de captura contra Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista Aída Merlano, y del odontólogo que la atendió el día en el que escapó, Javier Guillermo Cely, por favorecimiento de fuga.



La audiencia fue radicada ante la juez 12 de control de garantías, quien hacia las 10:30 a.m. legalizó las capturas, argumentando que si bien le parecía "desproporcionada" la solicitud de órdenes de captura, en esta instancia a ella no le corresponde juzgar los motivos del juzgado que las emitió, sino verificar el cumplimiento de los requisitos legales.



La jueza aseguró no tener reparo sobre la materialización de las órdenes de captura, que efectivamente estaban vigentes. También consideró que fue legitimo que la Fiscalía trajera a Merlano Manzaneda a Bogotá.



"Me parecen desproporcinados", dijo la jueza sobre los artículos y bienes que fueron incautados durante las capturas. Aseguró no entender para qué se incautó la camioneta que tenía la hija de Merlano, así como la incautación de su bolso personal. Ordenó a la Fiscalía devolver de forma inmediata el bolso y el vehículo a quien acredite ser su propietario.



Sobre la escritura que portaba la joven, concluye que no entiende para qué lo necesita la Fiscalía. En cambio, considera que sí es procedente la incautación del iPhone que se encontró.



Durante la solicitud de control de legalidad de los procedimientos de allanamiento y registro, el fiscal Martín Cortés informó que en el registro del apartamento de Merlano, en el barrio Golf, de Barranquilla, fueron incautados una tableta Lenovo, varias tarjetas SIM, dos celulares iPhone, un celular Huawei y un iPad gris.



También reveló que tras recibir información de fuente humana, se registró un inmueble en Kennedy donde supuestamente habría ingresado alguien con características físicas similares a la fugada Aída Merlano. Efectivamente, allí encontraron una hoja con una fórmula médica a nombre de Aída Merlano y un celular Samsung. La dirección de la casa es calle 11C # 88B-31, barrio Santa Catalina.



A su vez, en el apartamento de Cely, ubicado en el barrio Casablanca, en Suba (edificio Argenta en la carrera 58 # 158-63) fueron incautados 6 iPad, 10 iPhone, más de 10 USB y, al menos, 3 computadores.



Así ha sido la audiencia



Hacia las 7 a.m. los medios de comunicación fueron retirados de la sala, pues aunque la juez determinó que dicha diligencia fuera abierta, se determinó que los comunicadores accedan a los pormenores de esta desde la sala prensa del complejo judicial de Paloquemao.



La Fiscalía había pedido que la audiencia fuera reservada, teniendo en consideración que en el proceso se iba a mencionar a un menor de edad, haciendo referencia al hijo de la excongresista. Y señaló el ente acusador que se podría afectar la administración de justicia y los derechos del menor, si la audiencia era pública.



Sin embargo, la juez del caso dijo que le llamaba la atención que la Fiscalía hiciera ese tipo de peticiones “cuando la Fiscalía es la que ha salido a hablar de este caso en todos los medios” y añadió que el caso no es de seguridad nacional y no pone en riesgo a las personas afectadas.



Con ese argumento, la juez dijo que a la audiencia se debe permitir el acceso a los medios de comunicación.​



Hacia las 8 30 a.m. hubo un cambio de sala para facilitar la transmisión y a las 8:40 a.m. se reinició la diligencia con la presentación de todas las partes que tienen lugar en el proceso.



A las 9 de la mañana la fiscal delegada para la seguridad ciudadana pidió a la juez que se legalice la captura de la hija de la exsenadora y la del odontólogo.



Entre los elementos incautados a Aida Victoria en su captura estaban un celular iPhone, un bolso de mimbre beige, un documento en el que consta su corrección de nombre en el registro civil, con fecha 22 de enero del 2019, una cuenta bancarias con saldo de 178 millones de pesos, una con 34 millones de pesos y un vehículo Kya sport negro, modelo 2014, a nombre de Vanessa Victoria Merlano. La fiscal solicitó que también se imparta legalidad a dichas incautaciones.



Hacia las 9:50 a.m. la Procuraduría solicitó dar legalidad a la captura de la hija de Merlano y de Guillermo Cely.



¿Qué dice la defensa de la hija de Merlano?



La defensa de Aída Victoria pidió que la captura se declare ilegal, mientras que la defensa del odontólogo no presentó alegatos en contra.



El abogado de Merlano asegura que no hubo elementos distintivos de los agentes, que fueron apuntados con arma de fuego por varios agentes por lo que asegura que hubo "total desproporción" en la captura. Añade que Merlano manifiesta que después de ese momento no tuvo queja sobre la captura, pero sí en la aprehensión. También asegura que la vía pública donde fue capturada fue en la puerta de la residencia de Merlano. El 2 de octubre, un día antes de ser expedida la orden de captura, Merlano había informado a la Fiscalía su dirección y disposición de comparecer. Además, que ella no pretendía huir. Dice el abogado que su cliente no ha recibido buen trato de personas externas.



El abogado dice que capturaron a su cliente "como un trofeo" para enviarle un mensaje a alguien y que ese alguien es "Aída Merlano Rebolledo". Según él, lo que se ha logrado es una instrumentalización para enviarle un mensaje a su madre por los hechos que todo el país conoce.



También dice que no era necesario hacer la legalización de captura en Bogotá, que "al trofeo hay que traerlo a Bogotá rodeado de policías" y que por eso no es razonable que se haga la legalización de captura a una hora de que se cumpla el plazo de 36 horas.



"Hay otro fin, incluso mayor, que tiene connotaciones políticas", agregó el defensor de Aida Victoria Merlano.



¿Qué dice la hija de Merlano sobre la fuga?



A su llegada a estas instalaciones, la mujer aseguró ante los medios presentes que no conocía los planes de fuga de su mamá y que no entiende por qué fue capturada si ella había manifestado su voluntad de presentarse a las autoridades.



Merlano Manzaneda también dijo que desconoce el paradero de su mamá, de quien asegura no se ha comunicado con sus familiares.



La hija de la excongresista dijo que no era la primera vez que la acompañaba a una cita médica y que en el consultorio su mamá le manifestó que la "amaba mucho" y que “honestamente no sabía” por qué ella se fugó.





