Llegó la disrupción al sector educativo

El fax, las cámaras fotográficas, los GPS, los teléfonos convencionales, o el comercio directo son apenas algunas de las actividades y productos que ayer eran protagonistas y que hoy languidecen con el paso del tiempo, como consecuencia del acelerado avance de las TI.



Como resultado de tanta disrupción, la presente generación de ciudadanos, más educada, experimenta una mejor calidad de vida, por la cual paradójicamente tiene que pagar menores precios.



La educación no es indiferente a esta tendencia. Hoy existe un creciente desafío al sistema universitario mundial en donde cada vez más hay estudiantes que prefieren tener competencias y conocimientos, antes que tener un titulo universitario.



El pasado 25 de Julio, el presidente Iván Duque firmó el decreto que regula el registro calificado en el sistema de aseguramiento de la educación superior y dio un discurso muy acertado de lo que está sucediendo hoy. El presidente dijo que “las grandes universidades del mundo están decayendo en matrícula por competir con sistemas de emprendimiento que tienen sus propias capacidades de capacitación”. También se refirió a que hoy los estudiantes “prefieren entrar más rápido al mercado laboral, y no esperar un diploma”. El jefe de Estado tiene muy claro que el cambio en la educación es inminente, y que debemos actuar rápido.



Adicionalmente, 5 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad en Colombia, no están terminando sus carreras. Hay distintos factores, como el de la financiación, que con los recursos con los que cuenta el Icetex, no van a lograr una cobertura óptima. Los bancos tienen planes con tasas altas para los estudiantes, dado que lograr un empleo es una faena cada vez más difícil. ¿Cuantos estudiantes están consiguiendo empleo después de graduarse de una carrera profesional?



Pero también, cada vez más jóvenes le ponen un alto precio a su tiempo. ¿Por qué tener que estudiar cinco años para lograr un título universitario? ¿Por qué no lograr unas competencias en un lapso más reducido, y con una empleabilidad mayor?



Un análisis del mercado educativo en Colombia nos muestra que, como se observa en la gráfica siguiente, según el Ministerio de Educación los cargos más demandados por las empresas son Desarrollador Java/net, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de desarrollo, Desarrollador de software, y Desarrollador web.



De otra parte, las dos personas mas ricas del mundo, Jeff Bezos y Bill Gates han estado involucrados en este proceso.



La firma de Venture Capital Maveron, propiedad de Jeff Bezos, invirtió en General Assembly, una compañía que ofrece cursos de habilidades técnicas como el desarrollo web, análisis de datos, diseño de interfaz, introducción a código, etc. General Assembly fue adquirida por Adecco Group por $412,5 millones de dólares en 2014.



La fundación de Bill y Melinda Gates, ha insistido a través de Angela Cobb, líder del New Option Projects, en que “la contratación basada en habilidades es 5 veces más predictiva de éxito en el trabajo que la contratación solo por grado”. El mismo Bill Gates ha reiterado que no se debe contratar por título universitario, si no por habilidades.



Un estudio realizado por el Instituto Global Mckinsey, destaca que para el año 2020 habrá una carencia de 45 millones de profesionales en tecnología en países en vías de desarrollo.



Según los datos de MinTic, En el año 2019 se espera que las 1800 empresas desarrolladoras de software en Colombia se dupliquen y que los 70.000 empleos relacionados con el desarrollo de software y programación lleguen hasta 351.000. Seis de cada 10 compañías en el país pretenden contratar a más profesionales con perfiles TI en lo que resta del año 2019.



La calidad en la educación es muy importante para nuestros futuros profesionales, pero el gobierno debe actuar ante los hechos mundiales y la línea del Presidente Duque.

¿No suena obvio que la programación y en general las TI bien enseñadas pueden ser la solución inmediata, digna y sostenible para darle a los jóvenes una opción real y digna para iniciar su vida productiva?



Santiago Ricaurte

Especial para Portafolio