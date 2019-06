Los colombianos no solo compran ropa para regalar en el día del padre

Según datos de Fenalco, el 40% de los colombianos invertirá entre 100.000 pesos y 200.000 pesos en la celebración del día del padre, presupuesto que tienen destinado para la compra de regalos como vestuario, lociones y licores. Sin embargo, un análisis de Tiendeo.com.co encontró que no los connacionales no solo invertirán en este tipo de detalles.



De acuerdo con el portal, las categorías favoritas para buscar el regalo ideal para papá son informática y electrónica, seguida de ropa, zapatos y complementos.



(Lea: ‘Papás no quieren medias de regalo’)

En la categoría de informática y electrónica, los colombianos están buscando regalar televisores para disfrutar los partidos de la Copa América. Según Tiendeo, las búsquedas relacionadas con estos artículos ha crecido un 57%.



Frente a moda, las camisas y corbatas siguen siendo el clásico preferido por los consumidores para obsequiar a sus padres, ya que también reflejaron un incremento en esta temporada.



(Lea: Prima, día del Padre y Copa América: comercio se ‘frota las manos’)



De igual manera, el análisis realizado por Tiendeo encontró que los usuarios están buscando otras opciones relacionadas con movilidad.



Por ejemplo, los colombianos están pensando en regalar llantas nuevas para el carro de papá, con un aumento en las búsquedas del 24%. También se ha visto un creciente interés en esta temporada por las bicicletas con un 26%.