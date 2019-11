Los dos ciberataques en Twitter a cuentas oficiales

Archivo particular

Desde la cuenta de Twitter del aeropuerto El Dorado y del Consejo Superior de la Judicatura se hicieron pronunciamientos ofensivos en contra del presidente de la República, Iván Duque.



En los dos casos, luego del hackeo se activó el protocolo de recuperación de cuentas.



Así mismo ambas entidades expresaron que las publicaciones hechas en ese periodo de tiempo no corresponden a la visión ni a la políticas internas.



“El aeropuerto sufrió un ataque cibernético a las 5:10 p.m. Una vez detectado lo ocurrido, se activó el protocolo de seguridad”, según explicó en un comunicado.



Para el caso del Consejo Superior de la Judicatura, desde esta cuenta se publicaron amenazas de muerte en contra del Presidente.



Después del ciberdelito, la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto.

Incluso antes del ataque, el Consejo Superior de la Judicatura le había avisado a sus seguidores que estaban usando su nombre para enviar correos fraudulentos citando a ciudadanos colombianos a diligencias judiciales que no existían.



“Los mensajes injuriosos y amenazantes en contra del señor Presidente de la República, no se originaron desde la corporación y los rechaza rotunda, enfática y categóricamente”, explicaron en una comunicación oficial.



De igual manera, los hechos fueron puestos en consideración de las autoridades y la red social Twitter manifestó que “investigamos la situación”.