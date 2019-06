Los mejores barrios de Bogotá para movilizarse en bicicleta

Los capitalinos amantes a las bicicletas o que usen este medio de transporte para movilizarse en Bogotá deberán apostarle a vivir en los barrios Kennedy, La Felicidad, La Candelaria, Chapinero, Galerías, Usaquén, Barrios Unidos, Puente Aranda y El Nogal.



Así lo determinó un estudio realizado por el portal inmobiliario, Properati, en el cual se buscaba determinar si realmente es efectivo movilizarse en bicicleta por los diferentes sectores de la ciudad.

Los resultados se dieron a través de la simulación de 10.000 viajes desde distintos puntos de Bogotá en bicicleta, carro y transporte público. Gracias a esto se el portal creó una serie de mapas que permitieron identificar cuáles son los barrios en los que es mejor optar por el caballito de acero.



“Con la investigación, buscamos comparar los diferentes puntos de la ciudad entre los tiempos presentados por los biciusuarios y los conductores de carros, y observamos que tienen una ventaja considerable aquellos que prefieren la bici y se movilizan desde barrios como Usaquén, Chapinero, Puente Aranda, La Candelaria y Kennedy”, afirmó Santiago Morales, gerente de relaciones interinstitucionales de Properati.



Según cifras del Dane, alrededor de 4.087 trabajadores formales e informales se movilizan en horas pico en la ciudad, siendo las 7:00 a.m. y 8:00 a.m. el horario en que más personas se desplazan a su lugar de trabajo, centros educativos y demás lugares de demanda de la ciudad, por esta razón, representa la franja horaria de mayor tráfico vehicular y de congestión en las vías y la franja.



Para realizar el análisis, el portal definió tres puntos clave de la ciudad que cuentan con gran afluencia poblacional, distribuidos entre norte, centro y sur. Estos son: el sector de la 93, el CAN y el Parque Empresarial, los cuales, según Properati, se caracterizan por ser zonas residenciales y a su vez tener centros educativos, empresas y oficinas y comercio.



En estos se evalúo el tiempo de viaje que necesita un usuario para desplazarse de un lugar a otro en la ciudad en bicicleta y en transporte público. Esto dio como resultado que algunos desplazamientos pueden ser más cortos que otros, tal y como se ve en el siguiente mapa siendo el color azul claro las zonas en las que el viaje en bici es más corto y el color azul oscuro los sitios desde donde es más veloz ir en transporte público.

Así, según el análisis, para llegar de Usaquen al Parque de la 93 un capitalino puede tomarse 15 minutos en bicicleta mientras que en auto es de 18 minutos. Sin contar los tiempos de estacionamiento, para el transporte público se encontró que suele trasladarse en un promedio de 22 minutos.



En el sur de la ciudad con relación al punto en donde se encuentra el Parque Industrial, los barrios que representan una mejora en el panorama de movilidad en bicicleta se encuentran Kennedy, Puente Aranda y La Candelaria.



“Por ejemplo, para la zona de Kennedy, a una distancia de 6 kilómetros del punto de referencia el mejor tiempo lo encabeza la bici con un tiempo de 37 minutos, mientras que en carro y transporte público el tiempo destinado es de 40 minutos”, explicó Morales.



Para el CAN, los barrios que se ven más beneficiados para movilizarse en bici son: Chapinero, Galerías y La Felicidad. Por su parte, Chapinero, es una zona donde convergen todos los estratos e infraestructuras arquitectónicas con mucho potencial en la ciudad, donde la mayoría de los habitantes utilizan servicios de transporte alternativos como la bicicleta, en la que la gente suele gastarse al punto equidistante 18 minutos en bicicleta.