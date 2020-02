Los retos para las facultades de administración, gestión y negocios

Hoy por hoy la educación y las estrategias pedagógicos en negocios, administración y gestión requiere de analizar diferentes perspectivas por los cambios que se vienen dando en el mundo global y los nuevos requerimientos de la cuarta revolución industrial que implican cambios sustanciales en las estructuras de enseñanza que responda a los retos actuales de las organizaciones y la forma de hacer negocios.



Las escuelas y/o facultades de administración y/o negocios estan experimentando una serie de situaciones que están relacionados con tendencias en la disminución del financiamiento público para escuelas y/o facultades de administración, los cambios demográficos, nuevas formas económicas en los negocios (ejemplo: economía compartida, economía colaborativa, economía naranja, etc.), la preoucpación por el medio ambiente, la responsabilidad social, la tecnología y la automatización de procesos, que influiran en el futuro a mediano y largo plazo. Lo que implica analizar a profundidad como se deben preparar a los futuros ejecutivos en asumir estos cambios a través de una gestión efectiva, impacto positivos en los negocios, responsabilidad en sus acciones, curiosidad en los nuevas tendencias y hacer las cosas bien con el fin de poder garantizar el éxito profesional y organizacional.



Uno de los puntos fundamentales es generar competencias de liderazgo responsable para un mundo complejo, incierto y caótico. Los líderes de las organizaciones son personas inteligentes, que pueden administrar y gestionar un negocio de forma competitiva y eficiente y tener éxito. Esto se logra con un liderazgo auténtico y los valores personales que generan la diferencia.



En la enseñanza de la administración es importante fomentar la apertura a las ideas, mente abierta y curiosidad, que les permita analizar y evaluar sobre lo esta pasando en otras latitudes, diferentes sectores productivos, nuevos conocimientos, innovaciones y patentes que le permitan estar actualizados, prevenir el cambio y estar alerta a las nuevas tendencias organizacionales y de negocios que puedan impactar en los mismos y su quehacer profesional. Estas competencias se deben generar desde el profesor mismo que debe tener curiosidad, realizar investigaciones pertinentes y mantenerse actualizado, lo que implica el poder aprender y desaprender para buscar nuevos retos y estrategias de enseñanza que se adapten a las tendencias mundiales.



El valor de las escuelas de administración y negocios para los diferentes grupos de interés implica una educación gerencial que produce a los mejores gerentes y/o gestores dando una mayor relevancia en la solución de los problemas organizacionalesy de negocios a los que se debe enfrentar en el día a día. Para ello es fundamental trabajar en cuatro áreas que se entrelazan entre si como son:



1. mejorar la pedagogía con técnicas más analíticas, innovadoras y soportadas en las nuevas estrategias y tecnologías de la información.



2. Mantener la misión y el propósito de la educación y formación gerencial como elemento clave de desarrollo y fomento de un aparato productivo robusto que genera su propio conocimiento e innovación de acuerdo a los requerimientos de la sociedad.



3. Acercar más a los estudiantes a la práctica y a la realidad logrando transmitir conocimiento lo más cercano posible a la empresa con dinámicas que le permitan entender que pasa en el ambiente de los negocios y como una decisión puede afectar a corto, mediano y largo plazo la viabildiad del negocio y la responsabilidad de la misma en sus efectos internos y externos



4. El aseguriamiento de la formación de alta calidad con un diferencial propio en cada escuela o facultad que se define a partir de las características de formación más allá de los estándares internacionales que garanticen competencias, mente abierta, pensamiento crítico y analítico, toma de decisiones basada en la evidencia, análisis de vigilancia tecnológica, entre otros. Lo cual debe ir acompañado de una estructura global y diversa que genere diferentes modelos de educación en adminsitración y negocios, analizar los requerimientos de mercado que responda al cambio, con personal idoneo y comprometido con la formación y altos niveles de reputación que atraiga tanto estudiantes como profesores de alto nivel.



Otro punto que se debe analizar en la escuelas de administración es como se fortalece la enseñanza en tecnología teniendo en cuenta como el plan de estudios responde a las habilidades técnicas que los empleadores desean para aprovechar todas las oportundiades que ofrece la inteligencia artificial y la analítica de datos en los negocios y las organziaciones, donde muchas empresas han comenzado a preparar a su personal como es el caso de silicon valey y lo cual es una competencia directa para las facultades y escuelas de admimistración, lo que implica trascender de un plan de estudios unidimensional a pasar a un currículo trimensional que permita una relación más directa con el mundo real.



Todos estos elementos muestran que la formación de ejecutivos y lideres gerenciales deben analizar los negocios no sólo en términos de desafios, sino tambien como oportunidades, donde una pequeña empresa puede hoy trascender froteras y contar con nuevos mercados potenciales por el internet y sistemas de transporte y logistica más eficiente. Pero para ello se requiere de competencias culturales, apertura mental y mirar el mundo global como un mercado potencial lo que implica aceptación al cambio y otros modos de hacer gestión y negocios. Además, los desafios ambientales y la disminución de recursos hace que los clientes y la sociedad sean más sensibles a estas temáticas que son factores adicionales que la educación en administración y negocios no puede pasar por alto en la formación de nuevos administradores y emprendedores.



Clara Inés Pardo Martínez

Post-doctora

Profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.