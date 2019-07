Un espacio de lujo para los adultos mayores

Los colombianos cada día toman más conciencia sobre la importancia de planificar su jubilación, de en donde van a vivir y a disfrutar su vejez. En el caso de los empresarios o altos ejecutivos, la calidad de vida es lo más importante y a su edad no quieren escatimar dinero para disfrutar del estilo lujoso al que están acostumbrados.



Según la última encuesta del DANE, Colombia está envejeciendo y ahora existen más adultos mayores que niños. De las 48.258.494 personas en el último censo 2018, el 9,1% de los colombianos eran mayores de 65 años, y solo el 8,4% de los colombianos eran niños entre los 0 y 5 años para ese año.



Esto hace que los empresarios quieran conquistar el mercado relacionado con los adultos mayores y que diseñen proyectos o servicios innovadores con el fin de mejorar su calidad de vida. Ya que ésta población demuestra tener un poder adquisitivo estable porque pueden vivir de la renta, de sus negocios, de una pensión o de un patrocinio económico de sus hijos.



Pensando en que este tipo de personas que están acostumbradas a lo mejor, nace en Cartagena Meraki Club And Residences, el nuevo centro residencial de lujo ubicado en Serena del Mar, una nueva ciudad diseñada y planificada por líderes mundiales en urbanismo y paisajismo, a tan solo 12 kilómetros del centro histórico de Cartagena.



Este proyecto es desarrollado por la constructora Grupo Attia, cuenta con 10.000 metros cuadrados, rodeados de zonas verdes y un diseño arquitectónico que evoca lo mejor del estilo de los grandes clubes residenciales en Miami, pero con el toque tropical que solo se puede vivir, al disfrutar de un atardecer en el caribe cartagenero.



“El diseño está impregnado con buen gusto y un carácter único. Creaciones con espacios que invitan a vivir y disfrutar de cada instante, complementando un deleite experiencial que hace de la vida en este lugar sea un privilegio para quienes habiten el proyecto” afirmó, Jonatan Lustgarden, Gerente General de Meraki Club And Residences.



El diseño estuvo a cargo de las firmas de arquitectos ALH Arquitectura + 5 Sólidos, quienes fueron reconocidas por los Premios Latinoamericanos de Desarrollo Inmobiliario (LADI) como ‘Mejor proyecto en etapa de planeación de Latinoamérica’ en 2018. Meraki Club and Residences, es el primer club house para adultos activos que recibe este premio.



Es importante destacar que los premios LADI se otorgan por la innovación, el desarrollo, la arquitectura, la planeación, el diseño y marketing aplicado a la industria Inmobiliaria.



ESPACIOS MÁS CÁLIDOS Y ACOGEDORES



Con el concepto de Club House, los residentes podrán disfrutar de la brisa en una de las cabañas o tomarse un cóctel en el bar mientras disfrutan de su música favorita, y luego ir a tomar de un masaje relajante en el spa, o recibir la visita de sus familiares y nietos.



Este desarrollo urbanístico, permitirá que quienes viven allí disfruten del cinema, del restaurante, del bar y hasta de un espacio para coworking. De esta manera, se cumple con las nuevas tendencias en materia arquitectónica que buscan una tendencia, en donde priman elementos de los espacios abiertos, que aprovechan las visuales naturales hacia campos verdes y hasta canales de agua navegables. Todo esto, se tuvo en cuenta según las indicaciones del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos -USGBC-.



De esta forma, Meraki Club and Residences, busca posicionar el concepto de vivienda de lujo y el estilo de vida de una persona adulta activa (adulto mayor) y de esta manera contribuir al desarrollo urbanístico colombiano.