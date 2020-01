Marketing experiencial, el nuevo core de publicidad

Las experiencias memorables y la generación de contenidos relevantes han demostrado con creces que ayuda a generar vínculos emocionales más robustos con las audiencias y es por ello que GroupM (compañía que agrupa a agencias de medios como Mindshare, MediaCom y Wavemaker), ha hecho una gran apuesta con la creación de un nuevo departamento enfocado en innovación, para así ofrecer a las marcas la oportunidad de conectarse con las audiencias de manera diferente.



Audiencias hiperconectadas, tecnologías evolucionando diariamente de manera exponencial, acceso ilimitado a la información y mercados cada vez más demandantes, han transformado la manera de hacer publicidad globalmente. De ahí que tendencias como el marketing experiencial y de contenidos sean cada vez más comunes en las estrategias publicitarias de las marcas. Las personas no quieren solo ser receptores de mensajes, quieren ayudar a construir conversaciones con las marcas y vivir experiencias exclusivas e irrepetibles.



En línea con lo anterior, GroupM, holding de agencias de medios de gran relevancia en el mundo, ha creado un nuevo departamento de innovación y contenidos en el que ofrece a las marcas la oportunidad de conectarse con las audiencias a través de la creación de contenidos y experiencias que se materializan en tangibles e intangibles. Se trata de crear lazos con el consumidor de manera profunda a través de la generación de sensaciones o sentimientos que susciten posicionamiento y recordación.



“Hoy en día, por ejemplo, se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos a escribir artículos que aumenten la atención de las audiencias y sean más propensas a comprar nuestros productos. En GroupM estamos en plena capacidad no solo de desarrollar estrategias de contenido 360, sino también de crear experiencias únicas para así hacer que el mensaje de nuestros clientes llegue de manera más efectiva a sus audiencias y podamos asegurar un excelente ROMI”, afirma Juan Camilo Ortega, Head of Content and Entertainment de GroupM Colombia. Así pues, espacios como el cine, la música, los eventos deportivos y los videojuegos se han convertido en recursos claves para las marcas, quienes apoyándose en agencias de medios como GroupM han desarrollado estrategias muy efectivas para impulsar sus productos: creación y patrocinio de documentales, conciertos secretos o exclusivos para las marcas, desarrollo de series web y de televisión, intervenciones del espacio público e incluso la co-creación de programas radiales son algunas de las tácticas que las organizaciones están implementando con el fin de volverse más relevantes en su modelo publicitario.



Los escenarios deportivo, así como los e-Sports, también se han convertido en una gran oportunidad para las marcas.



Quién no ha soñado con ir a un entrenamiento de su equipo de fútbol favorito y poder ver de cerca a sus ídolos. O recibir consejos de cómo jugar mejor por parte de los más afamados directores técnicos del mundo. Son estas y muchas más experiencias las que las marcas pueden desarrollar para aumentar la fidelidad de sus consumidores y para conquistar nuevos clientes.



Por otra parte, los espacios digitales están tomando cada vez más fuerza y las marcas ven allí el entorno propicio para abordar a sus audiencias.



En primer lugar, tiene claridad de sus gustos y preferencias, lo que les permite saber el momento y lugar adecuado para generar la experiencia, de ahí que cada vez sea más común ver a marcas organizando torneos masivos y patrocinando a equipos de gamers profesionales.



Para concluir, destaca Álvaro Núñez, Head of Content de GroupM Latinoamérica: “apostamos fuertemente por el mundo de los contenidos y su amplificación, donde la demanda de nuestros clientes y anunciantes es cada vez mayor, así que necesitamos los mejores profesionales para la creación de productos diferenciales, relevantes y que ayuden a nuestros clientes en sus estrategias de comunicación y venta. La trayectoria y valía profesional de Juan Camilo revalidan esa apuesta; sin duda, con la creación de esta área, creamos un entorno de diferenciación para nuestros clientes y marcas”.



EXPECTATIVAS DEL CLIENTE



Las audiencias demandan cada vez más un mayor compromiso por parte de las empresas. La tendencia ha llevado al pensamiento de que la experiencia vale más que el producto, es decir, que muchos clientes optan por comprar no por lo que es el producto, sino por lo que los hace sentir.



Ligado a esto están las tendencias de moda, salud, belleza y deporte que hacen mucho más fácil el hecho de habilitar un espacio para aprovechar el mercadeo con este enfoque. Además, la premisa de varias compañías en la actualidad es la satisfacción del consumidor final.