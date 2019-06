Más que fútbol: guía para viajar a Brasil en la Copa América 2019

Este mes será diferente para los latinoamericanos, pues se celebra la edición número 46 de la Copa América de la Conmebol, conocida a nivel mundial por ser el torneo, a nivel de selecciones mayores, más antiguo del mundo, el cual se jugará en este 2019 en Brasil.



Pensando en sus viajeros, la compañía también preparó una guía de planes para hacer o lugares para visitar para cuando no se esté en los estadios alentando a la Tricolor.



Pensando en sus viajeros, la compañía también preparó una guía de planes para hacer o lugares para visitar para cuando no se esté en los estadios alentando a la Tricolor.



RÍO DE JANEIRO (CAPITAL DEL ESTADO DE RÍO DE JANEIRO)



Mundialmente conocida por sus playas, Río de Janeiro es, sin dudas, una parada imperdible para quienes visiten el gigante latinoamericano; sus atractivos hacen de Río una ciudad maravillosa para todos aquellos que disfrutan del sol, el mar y la fiesta.



La playa de Copacabana, rodeada por un inmenso malecón, contiene tiendas de moda, restaurantes, espacios para disfrutar del original bossa nova junto con las mejores puestas de sol del país, y la playa de Leblon, para practicar surf, tiene acceso al mirador, del mismo nombre, desde el cual se obtienen las mejores postales de la ciudad, haciendo de Río el paraíso con el que todos sueñan. La playa de Ipanema también se recomienda visitar.



Otro de los lugares para visitar es el parque Lage, donde se puede apreciar parte de la fauna y flora típica carioca, además de contener jardines de estilo inglés y una gran mansión que hoy acoge la Escuela de Artes Visuales de la ciudad.



SAO PAULO (CAPITAL DEL ESTADO DE SAO PAULO)



Conocida como la ciudad que no puede parar, San Pablo contiene grandes edificios y espectaculares estructuras que la ratifican como una de las grandes metrópolis del continente y el mundo. San Pablo es otra de las sedes de la Copa América 2019.



Una parada obligatoria es la Avenida Paulista, en donde se encuentran los principales centros económicos, culturales y gubernamentales, entre los que destacan los centros culturales de Itaú y Sesi, con exposiciones de arte a bajo costo, así como el Museo de Arte de São Paulo.



Por si fuera poco, en la ciudad se sitúa la Pinacoteca, ubicada en el sector de Jardín de la Luz. En este lugar se pueden apreciar más de seis mil trabajos que cuentan la historia de la pintura brasileña de los siglos XIX y XX.



BELO HORIZONTE (CAPITAL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS)



La ciudad es conocida por ser la sexta más grande de Brasil, y sobresale por su calidad de vida y limpieza. En años anteriores fue presentada al mundo como una de las ciudades sedes de la Copa Mundo de la Fifa Brasil 2014 y subsede de los Juegos Olímpicos de Verano en 2016.



En Belo Horizonte se puede visitar la Praça da Liberdade (Plaza de la Libertad), una imponente zona rodeada por vegetación donde se encuentra todo tipo de oferta artística como museos, centros culturales, muestras callejeras y artistas viajeros que llegan a la plaza a exponer sus obras; es un espacio lleno de vida de noche y de día. Otros centros de arte recomendados son el Museo Cultural Banco do Brasil, la Casa de Cultura Fiat y Museo Memorial Minas Gerais Vale.



PORTO ALEGRE (CAPITAL DEL ESTADO DE RÍO GRANDE DEL SUR)



Conocida por su ubicación estratégica debido a su cercanía con Buenos Aires, Montevideo, y Asunción, Porto Alegre es la capital de la cultura gaucha, como son conocidos sus habitantes, y allí se puede apreciar la Rua da Paia, una de las primeras calles de la ciudad, en la que se encuentran centros culturales, restaurantes tradicionales, casas antiguas y museos, formando una mezcla de antigüedad y modernidad de la historia del país.



Otra parada turística son los Caminos Rurales, los cuales resaltan la diversidad y el origen de esta ciudad rica en naturaleza, estos caminos están ubicados en la zona sur de la ciudad y son una buena opción para salir de la rutina al recorrerlos.



SALVADOR (CAPITAL DEL ESTADO DE BAHÍA)



Salvador de Bahía, reconocida por ser la primera capital de Brasil, tiene una oferta rica en playas y actividades, e igualmente posee una cantidad importante de edificios con arquitectura portuguesa de la época colonial.



La ciudad cuenta con el Pelourinho, que corresponde al casco urbano antiguo de la ciudad, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este sector cuenta con calles estrechas, edificios coloniales y templos barrocos en toda su geografía accidentada.



Otra parada imperdible es ir de compras y pasar la tarde en el Mercado Modelo, en donde se encuentran todo tipo de artesanías distribuidas en sus más de 250 puestos.