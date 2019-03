‘Mi gran objetivo es llegar a la Fórmula Uno’

El próximo fin de semana, la piloto colombiana de Fórmula 2 Tatiana Calderón, quien pertenece a la Escudería Telmex-Claro y Coldeportes, se estrena en la pista de Bahrein, midiéndose a otro selecto grupo de pilotos de carreras que quieren hacer lo mismo que ella, triunfar en la categoría y llegar a la Fórmula 1.



Sencilla, amable y tímida. Así es Tatiana, la primera y única mujer en disputar una prueba del campeonato de la Fórmula 2, quien habló para Portafolio.



¿Su gran objetivo es la Fórmula 1?



Sí, sin duda, mi objetivo es llegar a la Fórmula Uno. Desde los nueve años tengo ese sueño. Me apasiona lo que hago y mi vida tiene sentido por tener esa meta en la mira. Entonces vamos a darlo todo para alcanzarlo.



¿Esa posibilidad de la Fórmula 1 es posible o un sueño?



Creo que cuando uno realmente quiere algo pues lo puede conseguir. Obviamente, mientras más te acerques a la Fórmula 1 más difícil se pone. Solo hay 20 asientos en el mundo y en el automovilismo no es sólo talento. Depende mucho del carro, del equipo en el que estés, del presupuesto económico que tengas. Entonces ahí juega un papel importante el tener apoyo de empresas y también un respaldo detrás para qué además uno sea mucho más atractivo para los equipos. Me encantaría que las empresas colombianas apoyaran mi carrera y realmente creo que es posible llegar a la Fórmula Uno. Soy piloto de pruebas, me monté por primera vez en Fórmula 1 el año pasado y ese era también uno de mis sueños. Creo entonces que si el equipo me está dando la oportunidad de seguir ahí es porque también lo ven posible.



¿Qué sensación distinta a la de F2 le han dejado las pruebas que ha hecho en F1?



La Fórmula 2 es el paso justo por debajo de la Fórmula 1. Tres pilotos el año pasado salieron de allí directamente a la Fórmula Uno, pero sí hay una gran diferencia. De todas formas los F1 son los carros más rápidos del planeta, el agarre y la aceleración que tienen es increíble. Pero, además, para las mujeres el tema físico en Fórmula 1 tiene ciertas cosas que son más fáciles que en la F2. Hay estudios que comprueban que las mujeres nos adaptamos mejor a las fuerzas G que los hombres, por lo que creo que hay un potencial muy grande para las mujeres, pero obviamente toca pasar por la F2. La verdad me sentí muy cómoda en F1 y creo que es algo único. Ojalá que más personas tengan la oportunidad de experimentarlo alguna vez porque es increíble.



¿El trabajo actual da tiempo para los planes personales?



Como todo atleta de alto rendimiento, queda poco tiempo libre. Pero soy afortunada porque me encanta mi trabajo y no lo veo como un sacrificio. Obviamente, a veces como deportista necesitas tus descansos para pensar en algo distinto y seguir creciendo, despejar la mente. Entonces cuando tengo tiempo me gusta hacer deporte, salir al aire libre, estar con mi familia y pensar en otras cosas.



¿Cuándo y cómo fue el proceso de decidir su ingreso a la Fórmula 2?



Firmé muy tarde este año porque se necesita un presupuesto alto y conseguirlo no ha sido fácil. Todavía estamos en la búsqueda de empresas para que me apoyen en ese recorrido y se decidió después de unos tests que hice a final de año en Abu Dabi. Voy a ser la primera mujer en la historia en competir en esta categoría y eso me acerca mucho más a la Fórmula 1. Tengo que agradecer a Coldeportes y a Claro Colombia Escudería Telmex, de la que soy parte, y que me han ayudado mucho en este camino.



¿Hasta qué edad podrás estar en las competencias de autos?



Pilotos profesionales hay hasta con 45 y 55 años de edad. Entonces planeo quedarme lo más que pueda en este deporte que me apasiona.



¿Quiénes serán sus grandes rivales este año?



Ya en la Fórmula 2 varios pilotos están escogidos por equipos de la Fórmula 1. En mi caso yo compito con Alfa Romeo Racing Team, pero está Mick Schumacher, que es de la escudería Ferrari. Está Julian Alessi, su padre también expiloto (Jean Alessi) de Fórmula 1. Muy buenos pilotos que obviamente son los aspirantes y las estrellas del futuro en Fórmula 1. Sin duda el más destacado es Mick Schumacher y será bueno poder darle pelea.



¿Qué opinión te merece la Fórmula E?



La Fórmula E es un concepto distinto. Carros totalmente eléctricos. La verdad es un campeonato muy interesante que se corre en circuitos entre las ciudades, es decir, circuitos callejeros. Tuve la oportunidad de probar dos veces con el equipo DS Techeetah, y lo logré hacer bastante bien, pues estuve segunda en los entrenamientos que hicimos. Creo que es un campeonato con mucho futuro al que todas las grandes fábricas de automóviles están entrando. Hay que tener un ojo ahí también porque están las grandes fábricas y muy buenos pilotos compiten ahí.



¿Ser mujer es la dificultad más grande en una actividad que por tradición ha sido de hombres?



Pues la verdad es que sí. Por el hecho de ser mujer ha sido difícil ganarse las oportunidades y el respeto. Que te tomen como un competidor más, tanto en la gente con la que trabajas como la gente de con la que compites en pista, los pilotos. Hacerse respetar. Y es como que a uno como mujer le toca probarse una y otra vez, y a veces no he tenido las opciones que han tenido otros pilotos hombres para ir a los mejores equipos y con más recursos.



¿Quién es su referencia en la Fórmula 1?



He competido con varios de los pilotos que están en Fórmula 1: Max Verstappen, Daniel Kivat y Alexander Albon, George Russell, Charles Leclerc. Pero siempre seguí lo que hizo Juan Pablo Montoya y por eso él es mi referente.



Juan Carlos Domínguez

Especial para Portafolio