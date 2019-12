Así avanza el 'Concierto del paro' en Bogotá

Este domingo 8 de diciembre se lleva a cabo en Bogotá 'Un Canto X Colombia', el denominado 'concierto del paro'. Aunque en principio estaba planeado para hacerse en el parque Simón Bolívar, los organizadores decidieron que el evento tendrá lugar en la calle, con el fin de sumarse a las dinámicas del paro convocado en contra de la gestión del Gobierno de Iván Duque.



El concierto cuenta con tres escenarios fijos y uno móvil. Los escenarios fijos están ubicados uno en el Parque Nacional, otro en el parque de los hippies y uno más en la calle 85.



El escenario móvil, por su parte, es una plataforma que partirá del Planetario Distrital, avanza por toda la carrera séptima, baja por la calle 72 y toma la carrera 15 para llegar a la calle 85.



HORARIOS DE LOS CONCIERTOS



- Parque Nacional: escenario fijo desde las 8:00 a.m a las 2:00 p.m.

- Parque de los hippies: escenario fijo desde las 8:00 a.m a las 2:00 p.m.

- Calle 85: escenario fijo desde las 11:00 a.m a las 2:00 p.m.



En el caso del escenario móvil, el concierto comienza a las 8 a. m. en el Planetario. Allí se estaciona la plataforma móvil que, luego, emprenderá su camino hasta llegar a la calle 85, punto en el que el concierto tiene su fase final para terminar, según la agenda, a las 2 p. m.



EN VIVO:



12:30 p.m.: 'Un violador en tu camino': en el parque de los Hippies, en Chapinero, cientos de mujeres se reunieron para hacer una nueva interpretación de 'Un violador en tu camino': la coreografía que le ha dado la vuelto al mundo como un reclamo ante la violencia de género.



12:00: Se desplaza la tarima móvil: Adriana Lucía, Alejandro Riaño, Santiago Cruz y otros artistas se desplazan a bordo de la tarima móvil instalada para el concierto. Salió desde el Planetario y avanza en dirección hacia el norte de la ciudad. Cientos de capitalinos acompañan a los artistas mientras cantan arengas alusivas al paro nacional.



10:00 a.m. Adriana Lucía hace su declaración: La cantautora cordobesa, quien ha liderado la convocatoria al concierto, aseguró que "marcho porque muchos de nuestros grandes privilegios, incluso, los de aquellos que no vienen a marchar, se consiguieron en la calle". Y le hizo un llamado al presidente Iván Duque para que "responda a lo que la historia le está exigiendo".



9:00 a.m. Llega el comediante Alejandro Riaño: "Estoy aquí dándole voz a los que no tienen, soy un colombiano más que está indignado", dijo el reconocido comediante Alejandro Riaño, reconocido por su personaje 'Juanpis' González. El artista afirmó que "no hay garantías de nada, nos roban, no hay respeto para nada".