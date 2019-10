Minuto a minuto del debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá

Sensación de caos en el espacio público ¿Qué hacer?



Hollman Morris:



El metro debe ser subterráneo para no colapsar la ciudad y acabar con la corrupción que significa el metro elevado.



Miguel Uribe:



Intolerancia: promoverá la reconciliación. Principios y valores para acabar con la intolerancia. Promover la cultura y la confianza entre los ciudadanos con estrategias de ciencias de comportamiento. Prohibir el consumo de droga en el espacio público.







Claudia López:



Bogotá está colapsando en términos de movilidad. ¿Más metro o más Transmilenio? Yo quiero seguir con el metro elevado. Arreglar el SITP. Hay que ampliar las estaciones, arreglar torniquetes. Horarios planeados para Transmilenio y metro. Mejorar seguridad, horarios y frecuencias.



No se puede compartir andenes en ciclorutas y para la gente. Ciclorutas en las vías. Cultura ciudadana 2.0 en Bogotá.



Carlos Fernando Galán



Dos componentes afectan el caos público: el problema de la movilidad que se resuelve con un buen sistema de transporte público, arreglar las calles y un sistema que llegue a los barrios con metro, TransMilenio renovado, cables y SITP. La ciudad necesita gestión de tráfico.



El segundo componente es la cultura ciudadana y empieza desde el ejemplo de los gobernantes. Los pleitos en las campañas políticas transmiten esa sensación a la ciudadanía. Reconciliaré a Bogotá, no generando intolerancia, que afecta las vías y el espacio público.





¿Qué los diferencia de los otros candidatos?



Hollman Morris

Al respecto, el candidato consideró peligroso mantener el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa y, según dijo, con los tres candidatos vuelve y gana Peñalosa. “Los tres hablan de metro elevado y este sistema acaba con la ciudad de Bogotá”, sostuvo.

Así, difícilmente avanzaremos como sociedad y no lograremos cerrar brechas, superar la pobreza, el analfabetismo y el desempleo.





Miguel Uribe:



Exalta las obras que se hacen durante la administración Peñalosa. Defendió las obras y las continuará. Se declara coherente, con experiencia y que ha trabajado por la ciudad. Va a entregar el metro y buscará una segunda línea del metro.



Carlos Fernando Galán:



Dice que lo diferencia la consistencia, pues ha construido una visión de ciudad en los últimos 12 años. No está de acuerdo con la polarización que -según él- otros candidatos aumentan. Asegura que se debe sacar adelante el metro adjudicado y crear un sitema multimodal.



Claudia López

Sobre este aspecto la candidata señaló que no está de acuerdo con que se se haga Transmilenio por la Carrera Séptima y la urbanización de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. Además, destacó que el Regiotram será uno de los ejes de su sistema de movilidad.





Comienza el debate a la alcaldía de Bogotá