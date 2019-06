Modelo matemático pone a Brasil y a Colombia en la final de la Copa

La final de la Copa América 2019 se disputaría entre Colombia y Brasil, según una proyección de Credicorp Capital, comisionista de bolsa, que utilizó el modelo matemático ‘Elo Rating’ para realizar el cálculo.



Para adelantar las estimaciones se proyectaron todos los partidos jugados por los 12 equipos que disputan el torneo durante los últimos 4 años y, con base en esta metodología, se pudo valorar la fortaleza relativa de cada equipo para estimar una probabilidad de victoria.

De es manera, el combinado nacional, con una probabilidad del 13%, es la segunda selección más opcionada a llevarse el título del torneo continental, solo por detrás de Brasil, que tiene el 57%. Uruguay aparece como el tercer equipo con mayores posibilidades de llevarse el trofeo, con un 12%.



Mientras que Argentina (6%), Perú (4%), Chile (3%) y Paraguay (2%) no estarían cerca del título este año. No obstante, con las casas de apuestas cambia la situación, aunque Colombia no estaría lejos, pues pasaría del segundo lugar al cuarto. En este caso, Brasil continúa liderando, seguido de Uruguay y Argentina.



Para el caso en particular de Colombia, tendría un 52% de probabilidades de terminar primero de su grupo, 30% de finalizar segundo, 13% de acabar tercero y solo 5% se quedar en la cuarta plaza.

El cálculo hecho con la metodología ‘Elo Rating’ ya acertó frente al resultado del juego Colombia – Argentina, pues las probabilidades de victoria de la Selección eran de 43% frente a un 35% de la ‘albiceleste’.



Para el partido del este miércoles, Colombia se impondría frente a Catar de manera contundente, pues el cálculo estima que la selección tiene 68% de posibilidades de ganar el partido, con una probabilidad de 13% de marcar más de 3 goles. Mientras que un empate se estima en 23% y una victoria del país invitado solo se calcula en 9%.



Mientras que el último encuentro contra Paraguay sería el más holgado para la Selección, pues la proyección hecha con el modelo ‘Elo Rating’ pone a Colombia con una probabilidad de triunfo del 77%, la más amplia de los tres encuentros. Las posibilidades de empatar sedarían en un 17% y de perder tan solo en 6%.



Así las cosas, Colombia se vería en los cuartos de final con Chile, instancia donde la selección inclinaría la balanza a su favor con un 81% para pasar a la siguiente ronda. En las semifinales, el conjunto nacional se encontraría con Uruguay, un encuentro parejo que solo deja a Colombia con un favoritismo de 58% frente a 42% de los charrúas.



De esta manera, si el cálculo acierta, Colombia se encontraría en la final con Brasil, donde por primera vez en todas la predicciones está por debajo de su rival, dado que solo tendría una probabilidad de 34% de ganarle al equipo anfitrión, que cuenta con el 66% de estimaciones de ser campeón.