Mujeres empoderadas a través de la educación

Learning for Life, es un programa de DIAGEO diseñado para inspirar y transformar las vidas de las personas, a través de la educación a lo largo de las Américas y algunos países de Europa donde la Multinacional está presente.

Enfocado en la educación para jóvenes mayores de edad, la plataforma brinda herramientas y capacitación para desarrollar habilidades en diferentes áreas como: bartender, ventas, logística, mercadeo y gastronomía, trabajando de manera articulada, con organizaciones educativas consolidadas, para impartir formación sobre actitudes emprendedoras, enseñanza técnica y habilidades blandas.



"La educación es la base de una vida próspera y exitosa, por esta razón nos enfocamos a través de esta plataforma a empoderar a las mujeres, dándoles la oportunidad de aprender nuevas habilidades y aumentar sus perspectivas laborales para construir un mejor futuro para ellas, sus familias y su entorno”. Afirma Carmen Gisela Ginich, Directora de Relaciones Corporativas de DIAGEO Colombia.



Los beneficiarios de esta plataforma han logrado transformar sus vidas a través de la educación, convirtiéndose en modelos de inspiración para las futuras generaciones, como es el caso de Eliana Leaño Valverde. Una mujer que llegó hace 10 años a Bogotá, en busca de nuevas oportunidades y escapando del conflicto armado, que le había arrebatado la vida a su esposo, dejándola sola a cargo dos niños.



“Tener la oportunidad de estudiar en Learning for Life me ayudó a reconstruir mi autoestima. La educación, es fundamental para todo ser humano. Es lo que nos dignifica.” Afirma Eliana.



Después de su periodo de estudio, Eliana tuvo la oportunidad de realizar su etapa práctica en el departamento de Relaciones Corporativas de la compañía durante seis meses.



Para Eliana, “Romper esas barreras y entrar a la compañía significó un gran avance para mí. Si algo ha roto los ciclos de violencia en este país, es precisamente la confianza y la habilidad de creer en los demás. Suena muy básico, pero es muy, muy importante.”

La lección más importante para Eliana fue reconocer que es posible sobreponerse a los estigmas y prejuicios sociales que existen sobre madres solteras y víctimas del conflicto armado.



Eliana asegura que, “El programa Learning for Life, representó una maravillosa oportunidad, y fue la puerta hacia un mundo de posibilidades para crecer y progresar”.

Historias como la de Eliana Leaño, materializan los esfuerzos que hacen compañías como DIAGEO e incentivan a que se siga invirtiendo en el país a través de programas de Responsabilidad Social, para ofrecer un mejor futuro a aquellos jóvenes, mujeres y hombres soñadores y apasionados, al empoderarlos para forjar su propio camino y convertirse en contribuyentes autosuficientes de sus comunidades.



“Tenemos más de 6.000 logros desde el 2008. Cada joven que se gradúa de algún programa de Learning for Life, es para nosotros la manifestación de como transformamos positivamente a través de la educación la realidad del país. Cada estudiante que ve como su vida, la de su familia y su entorno cambia positivamente, nos compromete a seguir exigiéndonos cada vez más para hacer de Learning for Life, un programa con mayor cobertura y oportunidades de empleo para los colombianos” asegura Carmen Gisela Ginich- Directora de Relaciones Corporativas.



Learning for Life es la manifestación de la empresa con el compromiso por el desarrollo sostenible y construcción del país, por eso, la compañía seguirá transformando vidas a través de le educación, de la inclusión laboral y cumpliendo los sueños de miles de jóvenes talentosos que buscan una oportunidad real y duradera, que les permita empezar a construir un futuro mejor.