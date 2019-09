Nairo, nuevo líder de la vuelta a España en épica etapa

El joven esloveno Tadej Pogacar (UAE) dio la sorpresa este domingo al imponerse en solitario en la 9ª etapa de la Vuelta a España entre Andorra la Vella y Els Cortals d'Encamp, tras la que el colombiano Nairo Quintana (Movistar) se colocó líder de la prueba.



Pogacar se impuso en la meta en alto de Els Cortals d'Encamp, por delante del colombiano, que entró segundo y arrebató el maillot rojo de líder al francés Nicolas Edet (Cofidis), al que sólo le ha durado un día el liderato.



"Vestir otra vez de rojo es una gran alegría, es nuevamente un sueño", dijo Quintana, ganador de la Vuelta en 2016. En tercer lugar entró el esloveno Primoz Roglic, que se colocó en segunda posición de la general.



Pogacar, ganador de la Vuelta al Algarve y del Tour de California, se impuso en una dura etapa en las montañas andorranas, marcada por una intensa lluvia y granizada en el final de carrera, que hizo aún más duro el novedoso tramo de tierra introducido por los organizadores.



"Ha sido un día increíble, cuando vi el tiempo ayer, estaba contento de que lloviera porque para mí es bueno. Traté de seguir los ataques y en la sección de tierra me fui con todo y todo fue bien", dijo Pogacar tras la carrera en Els Cortals d'Encamp. El joven ciclista, de 20 años, no ha podido pedir más en su primera gran vuelta de tres semanas en su primer año como profesional, en un día que puso a prueba hasta a los más experimentados.



CAÍDA DE SUPERMÁN LÓPEZ



Las duras condiciones climatológicas contribuyeron a que el colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López se fuera el suelo cuando luchaba por la etapa y por el maillot rojo, tras lanzar un ataque a 20 km de meta dejando atrás al resto de favoritos. "Faltaba kilómetro y medio para acabar el pedacito de tierra, he entrado rápido en una curva, porque tenían como 30 segundos por delante los rivales, y se me ha ido la bici", afirmó el colombiano tras la carrera. López, quien consideró que se tenía que haber parado la carrera por la tormenta de granizo y lluvia, se mostró, no obstante, aliviado porque "hemos perdido poco, pudo haber sido peor".



Su caída permitió que fuera alcanzado por Quintana, Alejandro Valverde y Roglic, de los que acabó quedándose descolgado y llegando a un minuto del vencedor de la etapa.



Tras la etapa andorrana, Quintana encabeza la clasificación general con 6 segundos sobre Roglic y 17 sobre López, mientras que su compañero de equipo Alejandro Valverde es 4º a 20 segundos, en una ronda española muy disputada este año.



TODOS CONTRA ROGLIC



"Queda mucho de Vuelta", advirtió Quintana tras la etapa, señalando cual era el objetivo principal en las sinuosas carreteras de las montañas andorranas. "Lo importante es aventajar a Roglic. Aún tiene ventaja por delante sabiendo la crono que viene", explicó el ciclista colombiano, que, al igual que 'Supermán' López o Valverde se esforzó por intentar lograr la máxima ventaja en la montaña sobre un firme Roglic.



Y es que el esloveno, uno de los grandes favoritos para ganar la ronda española, es también el principal aspirante a hacerse el martes con la única contrarreloj de la Vuelta de 36,2 km entre las ciudades francesas de Jurançon y Pau.



El ciclista del Jumbo-Visma podría aprovechar la ocasión para distanciarse de sus principales rivales, menos efectivos en la lucha contra el reloj. "Nos tiene que salir una crono espectacular, seguramente perderemos el maillot, pero junto con el equipo así como hoy, seguiremos intentando para recuperarlo y mantenerlo hasta el final", dijo Quintana. El lunes, la Vuelta vivirá una jornada de descanso.