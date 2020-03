Confirman nuevos casos de coronavirus en el país

El ministerio de Salud acaba de reportar este domingo en la noche 11 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra a 45 contagiados, ya que en la mañana se habían reportado 10 más. Los nuevos diagnósticos se presentan en pacientes de Bogotá, Neiva y Facatativá.



Los casos confirmados este domingo en la noche son los siguientes:



- Hombre adulto en Bogotá con viaje previo a España. Se encuentra en

aislamiento supervisado en casa.



- Hombre adulto mayor en Bogotá con viaje previo a Estados Unidos. Se

encuentra en aislamiento supervisado en casa.



- Mujer adulta en Bogotá con viaje previo a España. Se encuentra en

aislamiento supervisado en casa.



- Hombre adulto en Bogotá con viaje previo a España. Se encuentra en

aislamiento supervisado en casa.



- Hombre joven en Bogotá con viaje previo a España. Se encuentra en

aislamiento supervisado en casa.



- Mujer joven en Bogotá con viaje previo a España. Se encuentra en

aislamiento supervisado en casa.



- Hombre adulto mayor en Neiva. Se trata de un caso relacionado y se

encuentra en aislamiento supervisado en casa.



- Hombre adulto mayor en Neiva. Se trata de un caso relacionado y se

encuentra en aislamiento supervisado en casa.



- Mujer adulta en Neiva. Se trata de un caso relacionado y se encuentra

en aislamiento supervisado en casa.



- Mujer joven en Neiva. Se trata de un caso relacionado y se encuentra

en aislamiento supervisado en casa.



- Hombre joven en Facatativá con nacionalidad y viaje previo a España.

Se encuentra en aislamiento supervisado en casa.



Con esto: en Bogotá se contabilizan un total de 19 contagios, Medellín 7, Neiva 7, Cartagena 3, y con 1 caso Rionegro, Cali, Buga, Palmira, Meta, Cúcuta, Manizales, Dosquebradas y Facatativa.





RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD DE LAS AUTORIDADES



− Lavado frecuente de manos o el uso de geles o sustancias desinfectantes

si no se dispone de lavado.



− Las personas con síndrome gripales deben quedarse en su lugar de

residencia. Si tienen que desplazarse, deberán hacerlo con tapabocas y,

en lo posible, en trasporte no masivos.



− El uso del tapabocas está limitado a personas con síndromes gripales o

enfermedades previas que lo ameriten. Cuidadores de estas personas o

personal de salud.



− Tomar medidas de limitación del contacto físico en saludos, visitas a

personas con síndromes respiratorios, y minimizar las visitas a sitios

concurridos.



− Recordar que la población más susceptible son los adultos mayores con

los que tenemos que estar alertas a los signos que presenten: dificultad

respiratoria, fiebre que no mejora o deterioro del estado general.

Además, deben limitar el contacto con personas con síndromes gripales,

aglomeraciones o eventos masivos



− Recordar que personas procedentes del exterior o contactos con ellas

que presenten síndromes gripales deben acudir al médico o llamar a las

líneas de atención.