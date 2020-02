Conozca cómo avanza la movilidad este viernes, en medio de protestas

Este viernes se cumple una nueva jornada de protestas en Bogotá. Los maestros asociados a Fecode manifestarán por segundo día consecutivo y a la protesta se unirán los estudiantes de universidades públicas.



Por su parte, los conductores de transporte de carga cumplen 5 días de manifestaciones, aunque para hoy está programada una reunión con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, las protestas continúan.



Aunque los taxistas se unieron ayer con un plan tortuga tras conocer la noticia del regreso de Uber al país, decidieron tomar distancia y convocar a una nueva jornada para el 16 de marzo.



Conozca aquí cómo avanza la movilidad en la capital, minuto a minuto.



9:00 a.m. Concentración de transportadores de carga a esta hora:



▪Cr. 7 con cl. 171B

▪Av. Boyacá con cl. 71 sur

▪Cl. 13 con cr.138

▪Cl. 63 sur con cr. 103,

▪Av. Caracas con cl.63 sur

▪Vía La Calera, km 4.5

▪Vía Bogotá - Siberia, km 1,5



8: 43 a.m. En el Portal Suba se presentan bloqueos intermitentes en la operación de TransMilenio y retrasos para la flota troncal por esta novedad.



8:36 a.m. TM habilita paso a la flota troncal en ambos sentidos en el sector La Arenera (entrada Portal Usme).



7: 40 a.m. Por bloqueos intermitentes en la Avenida Cali con Suba, se cancela la alimentación en el Portal.



7:05 a.m. Varios vehículos fueron pinchados en el kilómetro y medio después del Puente de Guadua hacia Siberia para obligar al cese de actividades a los camioneros que decidieron trabajar.

Varios vehículos fueron pinchados en el sector Puente de Guadua hacia Siberia para obligarlos a parar.

7:00 a.m. Concentración de transportadores de carga a esta hora



▪️Cr. 7 con cl. 171B

▪️Av. Boyacá con cl. 71 sur, ambos sentidos

▪️Cl. 13 con cr.138 (oc-or)

▪️Cl. 63 sur con cr. 103, ambos sentidos

▪️Av. Caracas con cl.63 sur

▪Vía La Calera, km 4.5 (oc-or)



06:50 a.m. Bloqueos en Usme afecta operación de TransMilenio



Se presentan movilizaciones en el sector la Arenera (entrada al Portal Usme), en la troncal Caracas Sur. TransMilenio informa que no hay paso a esta hora.



PUNTOS DE ENCUENTRO



En Bogotá, el punto de encuentro de maestros y estudiantes será a las 9 a. m. en el parque Nacional. Desde ahí, bajarán hacia la carrera 13, luego tomarán la carrera 10 y terminarán en la plaza de Bolívar.



Además de las marchas, las universidades tienen planeados eventos como un cacerolazo en la Universidad Externado y un plantón en la Universidad Distrital.