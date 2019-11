Oficinas ‘Wellness’: una Tendencia global

De acuerdo con un estudio realizado por CBRE, multinacional de finca raíz con sede en Bogotá, en Colombia, ocho de cada 10 empleados reconocen que en los próximos diez años el hecho de que una compañía cuente con un programa de bienestar (wellness) será crucial para permanecer en ella.



De hecho, el informe revela que el 74% de ocupados en Europa cuentan con un programa de estas características en sus empresas.



(Construcción sostenible para mejorar la productividad empresarial).

Por una parte, cada vez son más los colombianos que consideran el nivel de salud, calidad de vida y bienestar como parte fundamental de una compañía, y por otra, las empresas están siendo conscientes de que la retención del talento es cada vez más importante y el bienestar de su nómina repercute en una mayor productividad. De todo esto surge la idea de espacios u oficinas wellness en todo el país.



Para abordar esta nueva tendencia, las empresas deberán abordar una estrategia de bienestar que no solo promueva un cambio físico al empleado (oficinas sin asignar, salas de descanso y deporte, mesas adaptables, niveles adecuados de luz) sino también una apuesta por la conciliación laboral y toda una serie de servicios destinados a mejorar el día a día de sus trabajadores: comida saludable, servicios médicos, pausas activas en la oficina, etc.



“El entorno actual está condicionando a la demanda de espacios de trabajo mucho más innovadores, abiertos y flexibles, eque impulsan un entorno de trabajo saludable y eficiente. Podemos decir que el 20% de nuestros clientes le están apostando a medir distintos factores: aire, agua, nutrición, alimentación, fitness, confort y bienestar. No es extraño que muchas empresas paguen la cuota del gimnasio a sus empleados o que pongan clases de yoga en sus instalaciones”, afirma Felipe DeFrancisco, Director de Project Management en CBRE Colombia.



Inclusive, en Estados Unidos ya existe una famosa certificación Well, considerada como la primera de todo el mundo centrada exclusivamente en la salud y el bienestar de las personas.



(¿Cómo serán las oficinas del futuro?).



En Colombia, a partir del año 2020 ya se podrá tener una certificación de este tipo.



RETENER EL TALENTO



Wellness es el término que se utiliza en inglés para hablar de una sensación de bienestar completa; tanto a nivel físico, mental o emocional. Esto llevado al mundo del diseño de oficinas se traduce en espacios diseñados y creados para que los trabajadores estén a gusto, relajados y concentrados. “Algunos de nuestros clientes son empresas que le apuntan a ser compañías jóvenes y dinámicas, que por tener un alto nivel de rotación, quieren un solo objetivo: retener a su talento” asegura Rodrigo Gutiérrez, líder de operaciones de Enterprise Facilities Management en CBRE Colombia.



Una estrategia que se ha vuelto cada vez más común en las compañías es que los espacios tengan un contacto directo con la naturaleza, lo que se conoce como biofilia, pues su implementación reduce el estrés y puede dar energía, mejorar la productividad de los empleados, e incluso, reducir la presión arterial.



“Además, se están incluyendo espacios para animar a los empleados a ser más activos, como las mesas de ping pong, los gimnasios, bicicletas, pilates o las famosas salas de juego” agrega Gutiérrez.



¿POR QUÉ TIENE PESO HOY EN DÍA?



Vivimos más y trabajamos más: A partir de los 50 años, la retribución económica será menos importante que aquellas relacionadas con la salud y la conciliación.



La ‘guerra’ por el talento: La contratación de empleados con habilidades específicas es cada vez más difícil. Un estudio de CBRE demuestra que la apuesta por el ‘wellness’ puede marcar la diferencia y reforzar la marca de las empresas como ‘empleadoras’. El 80% de los empleados indica que el ‘wellness’ será imprescindible para captar y retener talento.



Mayor concienciación sobre el estrés: Un 79% de los empleados afirma que intentar conciliar vida laboral y personal produce estrés.



Nos falta ser más sanos: La obesidad se ha duplicado en el mundo desde 1980 y las enfermedades no transmisibles representan más del 60% de todas las muertes en el mundo. Para el caso de Colombia, según las cuentas de la Ocde, la obesidad le cuesta al mercado laboral 13,7 billones de pesos, es decir, más de 280.000 pesos por habitante, distribuidos así: 67.000 por ausentismo, casi 7.000 por jubilaciones por incapacidad, 68.000 por efectos en la tasa de empleo, y 141.000 por presentismo (la gente que va a trabajar enferma y no produce lo mismo).



La tecnología nos ayuda a gestionar nuestra salud: El mercado de las ‘weareables’, objetos de uso diario que incluyen tecnología, alcanzará en 2025 los 70.000 millones de dólares. “Es importante que se brinden espacios adecuados a los empleados, eso les ayuda a liberar la carga de trabajo. Monetariamente puede ser elevado, pero hay que ver el retorno de inversión. La productividad de las personas aumenta y por ende sus ingresos también”, señala Rodrigo Gutierrez, Líder de operaciones de Enterprise Facilities Management en CBRE.